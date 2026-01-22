Delsi Rodrigez se dogovorila s Trampom prije otmice Madura

Uoči toga što je američka vojska ranije ovog mjeseca uhapsila predsjednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolasa), Delsi Rodrigez (Delcy Rodriguez) i njen politički izuzetno utjecajan brat signalizirali su spremnost na saradnju s administracijom Donalda Trampa u periodu nakon Madurovog odlaska s vlasti, navode četiri izvora za Guardian.

Kako tvrde isti izvori, Rodrigez, koja je 5. januara preuzela funkciju vršiteljice dužnosti predsjednice, zajedno sa svojim bratom Horheom, predsjednikom Nacionalne skupštine, preko posrednika je u tišini slala poruke američkim i katarskim zvaničnicima da bi promjena na čelu države bila dočekana s odobravanjem.

Kljulčan telefonski razgovor

Komunikacija između američkih zvaničnika i Delsi Rodrigez, koja je tada bila Madurova potpredsjednica, počela je na jesen i nastavila se nakon ključnog telefonskog razgovora Trampa (Trumpa) i Madura krajem novembra, saznaje Guardian, u kojem je Tramp insistirao da Maduro napusti Venecuelu. Maduro je taj zahtjev odbio.

Do decembra je jedan Amerikanac uključen u razgovore rekao Guardianu da je Delsi Rodrigez poručila američkoj vladi da je spremna: "Delsi je komunicirala poruku: Maduro mora otići".

- Radit ću s onim što dođe nakon toga - rekao je drugi izvor upoznat s porukama.

Izvori navode da je Marko Rubio (Marco Rubio), Trampov državni sekretar i savjetnik za nacionalnu sigurnost, koji je u početku bio skeptičan prema saradnji s elementima režima, s vremenom povjerovao da su obećanja Delsi Rodrigez najbolji način da se spriječi haos nakon Madurovog odlaska.

Propali pregovori

Obećanje saradnje Delsi i Horhe Rodrigeza (Jorgea Rodrigueza) prije akcije protiv Madura ranije nije bilo objavljeno. U oktobru je Mijami Herald (Miami Herald) izvijestio o propalim pregovorima preko Katara, u kojima je Delsi nudila da preuzme ulogu šefice prijelazne vlade ako Maduro odstupi.

Reuters je u nedjelju izvijestio da je i Diosdado Kabelo (Cabello), moćni ministar unutrašnjih poslova Venecuele, koji kontroliše policiju i sigurnosne snage, mjesecima prije operacije protiv Madura vodio razgovore s Amerikancima.

Svi izvori naglašavaju da je postojao suptilan uslov u dogovoru Delsi Rodrigez: dok je porodica Rodrigez obećala da će pomoći SAD-u nakon Madurovog odlaska, nisu pristali da aktivno učestvuju u njegovom svrgavanju. Izvori insistiraju da ovo nije bio puč koji su protiv Madura organizirali brat i sestra Rodrigez.

Nekoliko sati nakon akcije, Tramp je izgledao kao da potvrđuje te razgovore. Rekao je za New York Post da je Delsi Rodrigez bila uključena.

- Razgovarali smo s njom mnogo puta i ona razumije, ona razumije - kazao je.

Vlada Venecuele nije odgovorila na pitanja poslana elektronskom poštom u vezi s ovom pričom. Bijela kuća također nije odgovorila na detaljna pitanja.

Pored tajnih kanala, odvijali su se i brojni zvanični razgovori između Trampovih zvaničnika i venecuelanske vlade predvođene Madurom.