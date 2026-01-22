Bijela kuća: Tramp je uvjeren da će sporazum o Grenlandu biti uskoro finaliziran

Američki predsjednik Donald Tramp veoma je optimističan da će okvirni sporazum o Grenlandu uskoro biti finaliziran, saopćeno je u četvrtak iz Bijele kuće.
- Ako ovaj sporazum bude postignut, a predsjednik Tramp je veoma uvjeren da hoće, Sjedinjene Američke Države će ostvariti sve svoje strateške ciljeve u vezi s Grenlandom uz male troškove - navodi se u saopćenju Bijele kuće.
U nastavku se ističe da "predsjednik Tramp još jednom dokazuje da je vješt pregovarač", te se dodaje da će, kako se detalji budu finalizirali, javnost o svemu biti pravovremeno obaviještena.
Sastanak s Ruteom
Detalji potencijalnog sporazuma zasad su ograničeni, ali je Tramp ranije u četvrtak izjavio da su pregovori u toku. Naglasio je da bi svaki eventualni dogovor Sjedinjenim Američkim Državama osigurao puni pristup ostrvu te ponovio da takav aranžman ne bi bio vremenski ograničen.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rute sastao se s Trampom u srijedu na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, u Švajcarskoj, u trenutku pojačanih tenzija između evropskih saveznika i Sjedinjenih Američkih Država zbog Trampovog nastojanja da uspostavi kontrolu nad Grenlandom.
Američki predsjednik je ubrzo nakon tog sastanka objavio da je postavljen okvir za potencijalni sporazum koji bi obuhvatio Grenland, ali i širu arktičku regiju.
Interes za Grenland
Tramp je u više navrata isticao interes za Grenland zbog njegovog strateškog položaja na Arktiku, bogatih mineralnih resursa, kao i zbog zabrinutosti Vašingtona usljed rastućeg ruskog i kineskog utjecaja u tom području.
Danska i vlasti Grenlanda odbacile su prijedloge o prodaji teritorije, ponovo potvrdivši danski suverenitet nad ostrvom.
Kritičari upozoravaju da Trampova inicijativa za preuzimanje Grenlanda može narušiti zapadni savez, što bi, kako navode, išlo u korist ruskim i kineskim strateškim interesima.
Također ističu da bi Sjedinjene Američke Države mogle braniti Grenland od vanjskih prijetnji i bez formalnog preuzimanja kontrole, koristeći postojeće sporazume koji omogućavaju prisustvo američkih vojnih baza i snaga na ostrvu.