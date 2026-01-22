Bijela kuća: Tramp je uvjeren da će sporazum o Grenlandu biti uskoro finaliziran

Američki predsjednik Donald Tramp veoma je optimističan da će okvirni sporazum o Grenlandu uskoro biti finaliziran, saopćeno je u četvrtak iz Bijele kuće.

- Ako ovaj sporazum bude postignut, a predsjednik Tramp je veoma uvjeren da hoće, Sjedinjene Američke Države će ostvariti sve svoje strateške ciljeve u vezi s Grenlandom uz male troškove - navodi se u saopćenju Bijele kuće.

U nastavku se ističe da "predsjednik Tramp još jednom dokazuje da je vješt pregovarač", te se dodaje da će, kako se detalji budu finalizirali, javnost o svemu biti pravovremeno obaviještena.

Sastanak s Ruteom

Detalji potencijalnog sporazuma zasad su ograničeni, ali je Tramp ranije u četvrtak izjavio da su pregovori u toku. Naglasio je da bi svaki eventualni dogovor Sjedinjenim Američkim Državama osigurao puni pristup ostrvu te ponovio da takav aranžman ne bi bio vremenski ograničen.