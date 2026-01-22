Zelenski otkrio: Sutra će biti održan prvi sastanak Ukrajine, Rusije i SAD

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će se prvi trilateralni sastanak između Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Rusije i Ukrajine održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) u petak i subotu, javlja Anadolu.

Govoreći na plenarnoj sjednici Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, u Švicarskoj, u četvrtak, Zelenski je rekao da su američki predstavnici čekali da vide kako će se završiti njegov sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

- Sada se kreću u Moskvu, a moj tim će razgovarati s američkim predstavnicima. Ovo će biti prvi tripartitni sastanak u Emiratima, sutra i prekosutra. Nadam se da su UAE svjesni, jer Amerikanci općenito vole iznenaditi sve, ali ovaj sastanak bi se trebao održati - rekao je.

U vezi s razgovorima s Trampom, Zelenski je rekao da je sastanak bio dobar i da su dokumenti o okončanju rata gotovo finalizirani.

- Zaista se nadam da će Rusi biti spremni na kompromise, jer nije samo ukrajinska strana ta koja bi trebala biti spremna na kompromise - dodao je.