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UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski otkrio: Sutra će biti održan prvi sastanak Ukrajine, Rusije i SAD

Prema njegovim riječima, susret bi trebao biti organiziran u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Volodimir Zelenski. AP

M. Až.

22.1.2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će se prvi trilateralni sastanak između Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Rusije i Ukrajine održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) u petak i subotu, javlja Anadolu.

Govoreći na plenarnoj sjednici Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, u Švicarskoj, u četvrtak, Zelenski je rekao da su američki predstavnici čekali da vide kako će se završiti njegov sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

- Sada se kreću u Moskvu, a moj tim će razgovarati s američkim predstavnicima. Ovo će biti prvi tripartitni sastanak u Emiratima, sutra i prekosutra. Nadam se da su UAE svjesni, jer Amerikanci općenito vole iznenaditi sve, ali ovaj sastanak bi se trebao održati - rekao je.

U vezi s razgovorima s Trampom, Zelenski je rekao da je sastanak bio dobar i da su dokumenti o okončanju rata gotovo finalizirani.

- Zaista se nadam da će Rusi biti spremni na kompromise, jer nije samo ukrajinska strana ta koja bi trebala biti spremna na kompromise - dodao je.

Zelenski nije precizirao više detalja, poput vremena ili nivoa delegacija, ali je rekao: "Možda se sastanak neće dogoditi odmah, možda ćemo morati pričekati. Ali sutra i prekosutra imamo zakazane trostrane sastanke. Ovo je bolje od potpunog nedostatka dijaloga."

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je ranije u četvrtak da predsjednik Vladimir Putin planira da se sastane s američkim predstavnicima u četvrtak navečer.

Američki izaslanik Stiv Vitkof rekao je da će s Džaredom Kušnerom otputovati u Moskvu u četvrtak navečer, a zatim direktno u Abu Dabi, gdje su zakazani sastanci radne grupe.

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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