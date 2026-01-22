Zelenski otkrio: Sutra će biti održan prvi sastanak Ukrajine, Rusije i SAD

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će se prvi trilateralni sastanak između Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Rusije i Ukrajine održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) u petak i subotu, javlja Anadolu.
Govoreći na plenarnoj sjednici Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, u Švicarskoj, u četvrtak, Zelenski je rekao da su američki predstavnici čekali da vide kako će se završiti njegov sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.
- Sada se kreću u Moskvu, a moj tim će razgovarati s američkim predstavnicima. Ovo će biti prvi tripartitni sastanak u Emiratima, sutra i prekosutra. Nadam se da su UAE svjesni, jer Amerikanci općenito vole iznenaditi sve, ali ovaj sastanak bi se trebao održati - rekao je.
U vezi s razgovorima s Trampom, Zelenski je rekao da je sastanak bio dobar i da su dokumenti o okončanju rata gotovo finalizirani.
- Zaista se nadam da će Rusi biti spremni na kompromise, jer nije samo ukrajinska strana ta koja bi trebala biti spremna na kompromise - dodao je.
Zelenski nije precizirao više detalja, poput vremena ili nivoa delegacija, ali je rekao: "Možda se sastanak neće dogoditi odmah, možda ćemo morati pričekati. Ali sutra i prekosutra imamo zakazane trostrane sastanke. Ovo je bolje od potpunog nedostatka dijaloga."
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je ranije u četvrtak da predsjednik Vladimir Putin planira da se sastane s američkim predstavnicima u četvrtak navečer.
Američki izaslanik Stiv Vitkof rekao je da će s Džaredom Kušnerom otputovati u Moskvu u četvrtak navečer, a zatim direktno u Abu Dabi, gdje su zakazani sastanci radne grupe.