Tramp i njegov zet predstavili plan za Gazu: Luksuzni stambeni objekti, podatkovni centri i "obalni turizam"

Administracija Donalda Trampa (Donald Trump) predstavila je nove, neuobičajene vizuale za tzv. “novu Gazu”, koji uključuju podatkovne centre, luksuzne stambene objekte i razvoj “obalnog turizma”.

Plan je javnosti predstavio Trampov zet Džared Kušner (Jared Kushner) tokom konferencije za novinare, održane na ceremoniji potpisivanja mirovnog odbora američkog predsjednika u Davosu, na marginama Svjetskog ekonomskog foruma.

Luksuzne stambene zgrade

Objavljeni materijali sadrže kompjuterski generirane (CGI) prikaze luksuznih stambenih zgrada, podatkovnih centara i turističkih zona uz obalu. Plan predviđa izgradnju više od 100.000 stambenih jedinica i 75 medicinskih ustanova širom pojasa Gaze.

Predsjednik Tramp potpisao je dokument tokom ceremonije kojoj je prisustvovao i Toni Bler (Tony Blair), koji je kontroverzno imenovan članom odbora. Tramp je pozvao desetine svjetskih lidera da se pridruže inicijativi, ali su je odbile pojedine saveznice Vašingtona, uključujući Kira Starmera (Keir Starmer), koji je u četvrtak izjavio da Ujedinjeno Kraljevstvo neće potpisati sporazum. Učešće su odbile i Francuska i Njemačka.

Evropske zemlje izrazile su zabrinutost i zbog iznenadnog poziva upućenog ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji od februara 2022. vodi rat u Ukrajini. Dodatno nezadovoljstvo zabilježeno je među arapskim državama zbog uključivanja izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu), čija je vojna operacija u Gazi dovela do smrti 72.000 Palestinaca.

“Uz Ameriku napreduje cijeli svijet”

Visoki zvaničnici iz 19 zemalja predstavljeni su kao osnivači kolektiva kojim bi trebao upravljati Tramp.

- Kada Amerika napreduje, napreduje i cijeli svijet. Ovaj odbor ima priliku da postane jedno od najutjecajnijih tijela ikada stvorenih i velika mi je čast što mu predsjedavam. Mirovni odbor čine, zapravo, vodeći svjetski lideri. Prošlog oktobra objavili smo plan za trajni završetak sukoba u Gazi – i sa zadovoljstvom mogu reći da je naša vizija jednoglasno usvojena u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija - rekao je Tramp okupljenima

- U okviru prve faze plana održali smo primirje u Gazi i isporučili rekordne količine humanitarne pomoći. Ranije ste slušali da ljudi gladuju, a sada to više ne čujete - dodao je.

Tramp je naveo da će mirovni odbor osigurati da Gaza bude “demilitarizirana”. Državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) dodao je da će to biti i “odbor za djelovanje”.

Novi planovi podsjećaju na prošlogodišnji AI-generirani video koji prikazuje ratom razoreni pojas pretvoren u “Rivijeru”, u kojem se pojavljuju Tramp i milijarder Tesle Ilon Mask (Elon Musk).

Slajd s natpisom “Glavni plan” prikazuje četiri faze transformacije koje se protežu od Rafaha, preko Kan Junisa, do Gaze. Obojeni blokovi označeni su kao “stambene zone” i “obalni turizam” s 180 tornjeva. Velike površine planirane su za “industrijske komplekse podatkovnih centara” i naprednu proizvodnju, dok su područja ispresijecana zelenim zonama namijenjenim parkovima, poljoprivredi i sportskim objektima.

Glavni plan

Pored 100.000 stalnih stambenih jedinica i 75 medicinskih ustanova, “Novi Rafah” trebao bi sadržavati više od 200 obrazovnih centara, kao i preko 180 kulturnih, vjerskih i stručnih institucija. Vizuali prikazuju futurističke, bijele nebodere neobičnih oblika i široke autoputeve.

- U suštini sam trgovac nekretninama i sve se svodi na lokaciju. Rekao sam: pogledajte ovu lokaciju na moru, pogledajte ovu prelijepu parcelu i šta ona može značiti za toliko ljudi - rekao je Tramp.

- Bit će to nešto zaista veličanstveno. Ljudi koji sada žive u veoma lošim uslovima, živjet će veoma dobro. Ali sve je počelo s lokacijom.