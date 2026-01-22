Ilon Mask prvi put u Davosu: Stiže na skup koji je ranije oštro kritikovao

Najbogatiji čovjek na svijetu Ilon Mask (Elon Musk) danas će prvi put učestvovati na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, potvrdili su organizatori ovog događaja.

Mask je u posljednjem trenutku uvršten među učesnike panela na kojem će razgovarati s izvršnim direktorom kompanije BlackRock Larijem Finkom (Larry Fink).

Američki milijarder je ranije više puta kritikovao skup u Davosu, nazivajući ga “dosadnim”, dok je Svjetski ekonomski forum opisivao kao tijelo koje “sve više postaje neizabrana svjetska vlada koju ljudi nisu tražili niti žele”. Upravo zbog takvih izjava, njegov današnji dolazak predstavlja značajan zaokret, prenosi Bloomberg.

Odnosi između Maska i organizatora foruma počeli su se popravljati tokom 2025. godine, kada su čelnici Svjetskog ekonomskog foruma pozvali tada novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump) i Maska da učestvuju na skupu. Ipak, američki milijarder se u tom trenutku nije odazvao pozivu.

U međuvremenu, Mask je bio u fokusu globalne pažnje zbog uloge njegove kompanije SpaceX u osiguravanju internetskog pristupa u zemljama poput Irana i Ukrajine, ali i zbog kontroverzi povezanih s njegovim alatom umjetne inteligencije Grok.

Maskov nastup u Davosu uslijedio je neposredno nakon posjete američkog predsjednika Trampa, koji se jučer obratio učesnicima Svjetskog ekonomskog foruma i govorio više od sat vremena o nizu tema, od ekonomije i cenzure do američkih ambicija prema Grenlandu.