Orban poslao poruku Zelenskom: "Svako će dobiti ono što zaslužuje

Mađarski premijer Viktor Orban uputio je direktnu poruku predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom, optuživši ukrajinsko rukovodstvo da ne pokazuje stvarnu volju da okonča rat.

U kratkoj poruci objavljenoj na društvenim mrežama, Orban je naveo da mu se čini kako dogovor s Ukrajinom neće biti moguće postići.

- Ja sam slobodan čovjek koji služi mađarskom narodu. Vi ste čovjek u očajnoj situaciji koji već četvrtu godinu nije u stanju ili ne želi okončati rat – uprkos činjenici da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država pružio svaku moguću pomoć u tom cilju - poručio je Orban.

Mađarski premijer je istakao da će Mađarska i dalje pomagati građanima Ukrajine koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove.

- Stoga, bez obzira na to koliko mi laskate, ne možemo podržati vaše ratne napore. Ukrajinski narod, naravno – uprkos vašim pažljivo odabranim uvredama – i dalje može računati na nas da ćemo nastaviti snabdijevati vašu zemlju električnom energijom i gorivom, a također ćemo nastaviti podržavati izbjeglice koje dolaze iz Ukrajine - naveo je Orban.

Na kraju je uputio i poruku s jasnom političkom porukom.

- Sam život će riješiti ostalo, i svako će dobiti ono što zaslužuje - zaključio je Orban.