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U MEDITERANU

Makron: Francuska mornarica ukrcala se na tanker s naftom povezan s Rusijom

Otvorena je sudska istraga. Brod je preusmjeren, kazao je

Makron: Brod je preusmjeren. AP

Anadolija

22.1.2026

Francuska mornarica ukrcala se na tanker za naftu na otvorenom moru u Mediteranu, koji je dolazio iz Rusije i za koji se sumnja da krši međunarodne sankcije, rekao je u četvrtak francuski predsjednik.

- Nećemo tolerirati nikakvo kršenje. Jutros se francuska mornarica ukrcala na tanker s naftom koji dolazi iz Rusije, podliježe međunarodnim sankcijama i za koji se sumnja da plovi pod lažnom zastavom - napisao je Emanuel Makron na društvenoj mreži X.

Rekao je da je operacija provedena na otvorenom moru u Mediteranu "uz podršku nekoliko naših saveznika", dodajući da je provedena u strogom skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora.

- Otvorena je sudska istraga. Brod je preusmjeren - dodao je Makron.

Napomenuo je da su "odlučni" da poštuju međunarodno pravo i osiguraju efikasnu provedbu sankcija, spominjući da aktivnosti onoga što je nazvao "flotom u sjeni" doprinose finansiranju ruskog rata protiv Ukrajine.

# EMMANUEL MACRON
# TANKER
# RUSIJA
# FRANCUSKA
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