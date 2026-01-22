Makron: Francuska mornarica ukrcala se na tanker s naftom povezan s Rusijom

Francuska mornarica ukrcala se na tanker za naftu na otvorenom moru u Mediteranu, koji je dolazio iz Rusije i za koji se sumnja da krši međunarodne sankcije, rekao je u četvrtak francuski predsjednik.

- Nećemo tolerirati nikakvo kršenje. Jutros se francuska mornarica ukrcala na tanker s naftom koji dolazi iz Rusije, podliježe međunarodnim sankcijama i za koji se sumnja da plovi pod lažnom zastavom - napisao je Emanuel Makron na društvenoj mreži X.

Rekao je da je operacija provedena na otvorenom moru u Mediteranu "uz podršku nekoliko naših saveznika", dodajući da je provedena u strogom skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora.

- Otvorena je sudska istraga. Brod je preusmjeren - dodao je Makron.

Napomenuo je da su "odlučni" da poštuju međunarodno pravo i osiguraju efikasnu provedbu sankcija, spominjući da aktivnosti onoga što je nazvao "flotom u sjeni" doprinose finansiranju ruskog rata protiv Ukrajine.