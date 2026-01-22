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AMERIČKI POTPREDSJEDNIK

Džej Di Vens o Grenlandu: SAD će nastaviti da pokušavaju da obezbijede tu kopnenu masu

Trebao bi nam nadzor nad Arktikom kako bismo oborili raketu, rekao je

Džej Di Vens. AP

M. Až.

22.1.2026

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (J. D. Vance) izjavio je da će Sjedinjene Američke Države “nastaviti da pokušavaju da obezbijede tu kopnenu masu” na Grenlandu.

On je ove riječi uputio u industrijskom brodarskom postrojenju u Toledu (Toledo, Ohajo), odgovarajući na pitanja novinara o svom viđenju i razumijevanju okvira budućeg sporazuma o Grenlandu, prenosi CNN.

- Trebao bi nam nadzor nad Arktikom kako bismo oborili raketu. Cijeli naš sistem raketne odbrane zavisi od te arktičke sigurnosti. Što se tiče okvira sporazuma, pregovori sa NATO idu dobro - rekao je Vens.

# GRENLAND
# SAD
# JD VANCE
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