Tramp: Ako Evropa krene prodavati američke obveznice, slijedi velika odmazda

Predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da će SAD uzvratiti ako evropske zemlje odluče prodati američke dionice i obveznice kao odgovor na njegovu želju za kupovinom Grenlanda i pritisak na saveznike u NATO-u, prenosi CNN.

U razgovoru za Fox Business iz Davosa, na pitanje da li ga brine takav scenarij, Tramp je odgovorio: "Ako bi se to dogodilo, uslijedila bi, znate, velika odmazda s naše strane."

- Mi držimo sve karte - dodao je predsjednik u razgovoru s Marijom Bartirom.

Danska povlači ulaganja

Ova izjava dolazi nakon što je ministar finansija Skot Besent u srijedu ulaganja Danske u SAD nazvao "nebitnima". Reagirao je na odluku danskog mirovinskog fonda da povuče ulaganja u američke državne obveznice zbog "loših državnih finansija". Danska, inače, ima teritorijalnu kontrolu nad Grenlandom.

Iako je iznos od 100 miliona dolara, koliko fond povlači, zanemariv u odnosu na ukupno američko tržište obveznica vrijedno 30,8 biliona dolara, sama Danska drži gotovo 10 milijardi dolara u američkim obveznicama. Ta se brojka smanjuje posljednjih godina; 2021. godine danska ulaganja u američke državne vrijednosnice iznosila su gotovo 18 milijardi dolara.

Teška bitka na međuizborima

Na domaćem planu, Tramp je priznao da bi republikanci ove godine mogli imati teške međuizbore, ističući povijesnu činjenicu da stranka predsjednika obično gubi na takvim izborima.

- Postoji nešto u psihološkoj bazi, da ako ste predsjednik, bez obzira koliko dobro radite, ne prolazite dobro na međuizborima - rekao je za Fox Business. Ipak, dodao je: "Trebali bismo dobro proći. I borit ćemo se svim silama da dobro prođemo."

S obzirom na prijetnju još jedne obustave rada vlade krajem mjeseca, Tramp je rekao da će se savezna vlada vjerojatno ponovno ugasiti te je za to okrivio demokrate.

- Mislim da imamo problem. Mislim da ćemo vjerojatno završiti u još jednoj demokratskoj obustavi rada - rekao je.

Dodao je da bi želio vidjeti paket pomirenja, ali je priznao da bi usvajanje njegovog proračuna moglo biti teško s obzirom na tanku većinu republikanaca.

- Teško je kada imate većinu od tri glasa - rekao je, prozivajući republikanske zastupnike Tomasa Masi i Randa Paula, koji su se ranije odvajali od stranke pri važnim glasovanjima.