Premijer Grenlanda tvrdi da ne zna šta je dogovoreno između Trampa i šefa NATO-a

Premijer Grenlanda u četvrtak je rekao da ne zna šta su predsjednik Donald Tramp i generalni sekretar NATO-a Mark Rute dogovorili o Grenlandu, misleći na okvir za sporazum u vezi sa danskom teritorijom za koju je SAD zainteresiran.
Govoreći na konferenciji za novinare u Nuuku, glavnom gradu Grenlanda, Jens-Frederik Nilsen je rekao: "U vezi sa sporazumom, ne znam šta je konkretno u njemu. Ali znam da sada imamo radnu grupu koja radi na rješenju."
Ponovio je da niko osim Grenlanda i Danske ne može sklapati sporazume u njihovo ime.
Crvene linije
Premijer je rekao da su se predstavnici Grenlanda i Danske sastali s Ruteom prije nekoliko dana i ponovili crvene linije: nacionalni integritet, granice i međunarodna pravila.
Također je kritizirao američku retoriku o tom pitanju, nazivajući je "neprihvatljivom".
Nilsen je također napomenuo da vjeruje da Grenland i SAD mogu obnoviti dobar odnos.
- Ali naravno da je teško kada svaku večer čujete prijetnje. Zamislite kako je bilo kao Grenlanđaninu - miroljubivim ljudima na Grenlandu - svaki dan čuti da vam neko želi oduzeti slobodu - dodao je.
Sastanak u Davosu
Rute i Tramp sastali su se u srijedu na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Američki predsjednik je kasnije objavio da je uspostavljen okvir za potencijalni sporazum koji uključuje Grenland i širu arktičku regiju. Također je odustao od prijetnje uvođenjem carina evropskim zemljama koje se protive njegovom pokušaju akvizicije.
Američki predsjednik pokazao je interesovanje za Grenland zbog njegovog strateškog arktičkog položaja, bogatih mineralnih resursa i zabrinutosti zbog rastućeg ruskog i kineskog utjecaja u regiji.
Danska i Grenland odbacili su prijedloge za prodaju teritorije, potvrđujući danski suverenitet nad ostrvom.