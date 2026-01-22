Premijer Grenlanda tvrdi da ne zna šta je dogovoreno između Trampa i šefa NATO-a

Premijer Grenlanda u četvrtak je rekao da ne zna šta su predsjednik Donald Tramp i generalni sekretar NATO-a Mark Rute dogovorili o Grenlandu, misleći na okvir za sporazum u vezi sa danskom teritorijom za koju je SAD zainteresiran.

Govoreći na konferenciji za novinare u Nuuku, glavnom gradu Grenlanda, Jens-Frederik Nilsen je rekao: "U vezi sa sporazumom, ne znam šta je konkretno u njemu. Ali znam da sada imamo radnu grupu koja radi na rješenju."

Ponovio je da niko osim Grenlanda i Danske ne može sklapati sporazume u njihovo ime.

Crvene linije

Premijer je rekao da su se predstavnici Grenlanda i Danske sastali s Ruteom prije nekoliko dana i ponovili crvene linije: nacionalni integritet, granice i međunarodna pravila.