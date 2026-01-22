Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski kaže da je dokument o sigurnosnim garancijama sa SAD spreman

Iako je sporazum o sigurnosnim garancijama završen, teritorijalna pitanja još nisu riješena, rekao je

Volodimir Zelenski. AP

Anadolija

22.1.2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da su Kijev i Vašington postigli sporazum o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu u slučaju primirja s Rusijom, ali da on još nije potpisan.

Zelenski je to izjavio na konferenciji za novinare nakon jednosatnog sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.

- Kada smo danas razgovarali s američkim timom... i američkim predsjednikom, i svi smo rekli da su sigurnosne garancije gotove, tako da je dokument gotov, moramo ga potpisati. Ali to će doći tek nakon što rat prestane - rekao je. 

Iako je sporazum o sigurnosnim garancijama završen, teritorijalna pitanja još nisu riješena, rekao je Zelenski, pozivajući Rusiju na kompromis.

- Govorimo o jednom pitanju, koje je najteže i koje nije riješeno, i mislim da će trilateralni sastanci pokazati svaku varijantu - rekao je Zelenski.

Ranije je predsjednik Tramp rekao prisutnima da će rješenje za okončanje rata u Ukrajini "uskoro doći", dok je formalno pokrenuo svoj "Odbor za mir" zajedno s drugim globalnim liderima.

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.