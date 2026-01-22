Orban poslao oštar odgovor Zelenskom: "Dragi Volodimire, izgleda da se nikada nećemo razumjeti"

Mađarski premijer Viktor Orban javno je odgovorio predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom putem Facebooka, naglašavajući da Mađarska ne može podržati ratne napore Ukrajine, ali da će nastaviti obezbjeđivati struju, gorivo i humanitarnu pomoć ukrajinskim izbjeglicama.

- Dragi Volodimire, izgleda da se nikada nećemo razumjeti. Ja sam slobodan čovjek koji služi mađarskom narodu. Vi ste čovjek u teškoj poziciji, nesposoban ili nevoljan da okončate rat koji je sada u četvrtoj godini – uprkos tome što američki predsjednik Donald Tramp nudi svaku moguću pomoć - naveo je Orban, prenosi MTI.

Premijer je dodatno naglasio da ni laskanje ni selektivne uvrede ne mogu promijeniti stav Mađarske.

- Ukrajinski narod, uprkos vašim selektivnim uvredama, i dalje može računati na Mađarsku za struju, gorivo i podršku izbjeglicama. Ostalo će riješiti život, i svako će dobiti ono što zaslužuje - dodao je Orban.

Ova poruka dolazi u trenutku kada napetosti između evropskih zemalja i Ukrajine rastu zbog različitih stavova o ratnim operacijama i međunarodnoj pomoći. Mađarska, članica Evropske unije i NATO-a, jasno je stavila do znanja da neće podržati direktne ratne napore, ali ostaje posvećena pružanju humanitarne i energetske pomoći.