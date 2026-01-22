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MAĐARSKI PREMIJER

Orban poslao oštar odgovor Zelenskom: "Dragi Volodimire, izgleda da se nikada nećemo razumjeti"

Mađarska ne može podržati ratne napore Ukrajine, ali da će nastaviti obezbjeđivati struju, gorivo i humanitarnu pomoć, rekao je

Orban i Zelenski. Platforma X

M. Až.

22.1.2026

Mađarski premijer Viktor Orban javno je odgovorio predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom putem Facebooka, naglašavajući da Mađarska ne može podržati ratne napore Ukrajine, ali da će nastaviti obezbjeđivati struju, gorivo i humanitarnu pomoć ukrajinskim izbjeglicama.

- Dragi Volodimire, izgleda da se nikada nećemo razumjeti. Ja sam slobodan čovjek koji služi mađarskom narodu. Vi ste čovjek u teškoj poziciji, nesposoban ili nevoljan da okončate rat koji je sada u četvrtoj godini – uprkos tome što američki predsjednik Donald Tramp nudi svaku moguću pomoć - naveo je Orban, prenosi MTI.

Premijer je dodatno naglasio da ni laskanje ni selektivne uvrede ne mogu promijeniti stav Mađarske.

- Ukrajinski narod, uprkos vašim selektivnim uvredama, i dalje može računati na Mađarsku za struju, gorivo i podršku izbjeglicama. Ostalo će riješiti život, i svako će dobiti ono što zaslužuje - dodao je Orban.

Ova poruka dolazi u trenutku kada napetosti između evropskih zemalja i Ukrajine rastu zbog različitih stavova o ratnim operacijama i međunarodnoj pomoći. Mađarska, članica Evropske unije i NATO-a, jasno je stavila do znanja da neće podržati direktne ratne napore, ali ostaje posvećena pružanju humanitarne i energetske pomoći.

# VIKTOR ORBAN
# VOLODIMIR ZELENSKI
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