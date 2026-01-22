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POKAZUJU IZVJEŠTAJI

Trampova administracija razmatra potpuno povlačenje američkih trupa iz Sirije

Američki zvaničnici ne vide razlog da zadrže američke trupe u Siriji ako se SDF potpuno raspusti

Donald Tramp. AP

Anadolija

22.1.2026

Sjedinjene Američke Države (SAD) razmatraju "potpuno povlačenje" trupa iz Sirije nakon sloma organizacije YPG/SDF, dok je predsjednik Ahmed al-Šaraa krenuo u preuzimanje kontrole nad sjeveroistočnim dijelom Sirije, objavio je u četvrtak "Wall Street Journal", javlja Anadolu.

"Vrtoglavi događaji prošle sedmice" naveli su Pentagon da dovede u pitanje održivost misije američke vojske u Siriji nakon poraza SDF-a, navodi se u saopćenju, pozivajući se na tri američka zvaničnika.

Američki zvaničnici ne vide razlog da zadrže američke trupe u Siriji ako se SDF potpuno raspusti, dodaje se.

SAD ima 1.500 vojnika u Siriji, prema saopćenju Pentagona iz jula.

Američki predsjednik Donald Tramp, ubrzo nakon što je preuzeo dužnost na drugi mandat prošlog januara, rekao je da će "donijeti odluku" o trupama u Siriji.

Na pitanje o izvještaju, zvaničnik Pentagona je za Anadolu rekao: "Nemamo šta da ponudimo o ovome i ne nagađamo o hipotetičkim situacijama ili budućim operacijama."

# SIRIJA
# SAD
# DONALD TRUMP
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