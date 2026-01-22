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SASTANAK U MOSKVI

Putin i američki izaslanik Vitkof započeli razgovore o Ukrajini

Ruske državne novinske agencije javile su da je na sastanku prisutan i zet predsjednika Donalda Trampa

Sastanak u Moskvi - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
M. Až.

22.1.2026

Sastanak između specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i predsjednika Vladimira Putina počeo je u Moskvi, saopštio je Kremlj, dok SAD guraju plan za okončanje rata u Ukrajini.

- Sastanak između ruskog predsjednika Vladimira Putina i specijalnog izaslanika SAD Stivena Vitkofa počeo je u Kremlju - naveo je Kremlj na svom Telegram nalogu, prenio je francuski Mond.

Ruske državne novinske agencije javile su da je na sastanku prisutan i zet predsjednika Donalda Trampa, Džared Kušner, kao i ruski pregovarač Kiril Dmitrijev i pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov.

Ovaj sastanak visokog značaja dolazi samo nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je nacrt sporazuma "gotovo, gotovo spreman" i da su se on i američki kolega Donald Tramp usaglasili oko pitanja bezbjednosnih garancija nakon rata.

- Kolona vozila Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera stigla je u Kremlj - javio je ruski državni emiter Vesti na Telegramu. Ruska državna televizija je ranije objavila snimak za koji tvrdi da prikazuje avion američke delegacije kako slijeće na moskovski aerodrom Vnukovo.

Diplomatski napori da se okonča najsmrtonosniji sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata ubrzali su se posljednjih mjeseci, iako Moskva i Kijev i dalje imaju suprotstavljene stavove oko ključnog pitanja teritorije u posleratnom rješenju.

Rusija, koja okupira oko 20 posto Ukrajine, zalaže se za potpunu kontrolu nad istočnim regionom Donbasa kao dio sporazuma. Međutim, Kijev je upozorio da će ustupanje teritorije ohrabriti Moskvu i kaže da neće potpisati mirovni sporazum koji ne odvraća Rusiju od pokretanja novog napada.

Mediji su prenijeli da se u američkoj delegaciji nalazi i komesar Federalne službe za nabavke Sjedinjenih Američkih Država Džoš Gruenbaum, koji prvi put učestvuje u razgovorima.

# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# UKRAJINA
# STEVE WITKOFF
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