Putin i američki izaslanik Vitkof započeli razgovore o Ukrajini

Sastanak između specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i predsjednika Vladimira Putina počeo je u Moskvi, saopštio je Kremlj, dok SAD guraju plan za okončanje rata u Ukrajini.

- Sastanak između ruskog predsjednika Vladimira Putina i specijalnog izaslanika SAD Stivena Vitkofa počeo je u Kremlju - naveo je Kremlj na svom Telegram nalogu, prenio je francuski Mond.

Ruske državne novinske agencije javile su da je na sastanku prisutan i zet predsjednika Donalda Trampa, Džared Kušner, kao i ruski pregovarač Kiril Dmitrijev i pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov.

Ovaj sastanak visokog značaja dolazi samo nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je nacrt sporazuma "gotovo, gotovo spreman" i da su se on i američki kolega Donald Tramp usaglasili oko pitanja bezbjednosnih garancija nakon rata.

- Kolona vozila Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera stigla je u Kremlj - javio je ruski državni emiter Vesti na Telegramu. Ruska državna televizija je ranije objavila snimak za koji tvrdi da prikazuje avion američke delegacije kako slijeće na moskovski aerodrom Vnukovo.