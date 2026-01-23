Fidan: Odbor za mir Gaze nudi historijsku priliku za uspostavljanje trajnog mira u regiji

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je u četvrtak da Odbor za mir Gaze nudi "historijsku priliku" za uspostavljanje trajnog mira u regiji, javlja Anadolu.

Fidan je na turskoj platformi društvenih medija NSosyal napisao da Odbor za mir, čiji je osnivač i predsjednik Redžep Tajip Erdoan, nudi historijsku priliku za ublažavanje dugogodišnje patnje naroda Gaze, zadovoljavanje njihovih humanitarnih potreba i uspostavljanje trajnog i inkluzivnog mira u regiji.

Podsjetio je da je u ime predsjednika Erdoana prisustvovao ceremoniji potpisivanja Povelje Odbora za mir za Gazu u Davosu, u Švicarskoj.

- Vjerujemo da će, radeći rame uz rame s narodom Gaze, Odbor za mir igrati snažnu ulogu u oblikovanju budućnosti Gaze, pomažući regiji da stane na noge i omogućavajući miru da se ukorijeni - rekao je Fidan.

Potvrdio je odlučnost Turske da je moguća budućnost u kojoj se čuju glasovi naroda Gaze, njihova prava su zaštićena i mogu živjeti u miru.

Prošle sedmice, Bijela kuća je najavila formiranje Odbora za mir uz odobrenje Nacionalnog komiteta za upravljanje Gazom, jednog od četiri tijela zadužena za upravljanje prelaznom fazom u enklavi.

Osnivanje odbora poklopilo se s pokretanjem druge faze sporazuma o prekidu vatre kojim je zaustavljen rat u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 71.000 Palestinaca, a više od 171.000 je povrijeđeno.

Inicijativa je dio plana od 20 tačaka koji je predložio američki predsjednik Donald Tramp, a usvojilo Vijeće sigurnosti UN-a Rezolucijom 2803 prošlog novembra.