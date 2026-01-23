Tramp: Svi čine ustupke kako bi okončali rat u Ukrajini

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da "svi čine ustupke" kako bi okončali rat između Rusije i Ukrajine, nakon bilateralnih sastanaka u Davosu, u Švicarskoj, uključujući i sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, javlja Anadolu.

- Vodio sam brojne razgovore o Ukrajini. Nije stvar u novcu. Radi se o 25.000 do 30.000 vojnika mjesečno - rekao je Tramp novinarima u Air Force One dok se vraćao u Vašington nakon dvodnevnog putovanja na Svjetski ekonomski forum.

Tramp je rekao da su njegovi napori prvenstveno usmjereni na spašavanje života i da će više koristiti Evropi nego SAD-u.

Na pitanje hoće li ruski predsjednik Vladimir Putin napraviti ustupke uslijed napora da se okonča rat, Tramp je rekao: "On će napraviti ustupke."

- Svi prave ustupke da bi se to završilo. Evropa će biti dio toga. Radim ovo više za Evropu nego za sebe. Radim to da spasim živote, prvo. Radim to sekundarno za Evropu - dodao je.

Sat vremena dug sastanak između Trampa i Zelenskog održan je u trenutku kada američki izaslanici nastavljaju pregovore i sa Kijevom i sa Moskvom.

Zelenski je opisao sastanak kao "produktivan i suštinski", ističući diskusije o podršci protuzračnoj odbrani i svakodnevnoj koordinaciji sa američkim timovima.

Zelenski je ranije u četvrtak najavio da će se prvi trostrani razgovori između SAD-a, Rusije i Ukrajine održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) u petak i subotu.