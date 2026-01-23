Zelenski kritikovao Evropu zbog Irana, stigao mu odgovor iz Teherana: Mi ne prosimo od stranaca da nas brane

Nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro kritikovao Evropu zbog pasivnosti prema Iranu, uslijedila je žestoka reakcija šefa iranske diplomatije koji ga je optužio za licemjerje i "mužnju" zapadnih poreznih obveznika.

Rat riječima između Kijeva i Teherana eskalirao je nakon najnovijih izjava ukrajinskog predsjednika. Iranski ministar vanjskih poslova, Sejed Abas Aragči (Seyed Abbas Araghchi), nije štedio riječi u svom odgovoru, nazivajući poteze Zelenskog kontradiktornim međunarodnom pravu, pa čak i uvredljivim.

Sve je počelo kritikama Volodomira Zelenskog na račun evropskih lidera. On je optužio Evropu da "ne nudi ništa" kada je riječ o Iranu i da pasivno čeka poteze Sjedinjenih Američkih Država.

- Bilo je toliko priče o protestima u Iranu. Ali oni su ugušeni u krvi. Svijet nije dovoljno pomogao iranskom narodu. Evropa je stajala po strani. Dok su se političari vratili na posao i počeli formirati stavove, ajatolah je već ubio hiljade ljudi - rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik je povukao paralelu sa situacijom u Bjelorusiji 2020. godine, navodeći da pasivnost Zapada dovodi do katastrofalnih posljedica.

- Niko nije pomogao Bjelorusima i sada su ruske rakete 'Orješnik' raspoređene u Bjelorusiji, u dometu većine evropskih prijestolnica. To se ne bi dogodilo da je narod pobijedio 2020. godine. Ali Evropa i dalje ostaje u 'režimu Grenlanda'. Možda će jednog dana neko nešto i poduzeti - poručio je ironično Zelenski.

Odgovor iz Teherana: "Ispraznio je džepove poreznih obveznika"

Odgovor iz Irana stigao je brzo i bio je izuzetno oštar. Ministar Araghchi optužio je Zelenskog da manipuliše Zapadom kako bi finansirao, kako on tvrdi, korupciju u vlastitim redovima.

- Gospodin Zelenski je opelješio američke i evropske porezne obveznike koliko god je mogao, tvrdeći da brani svoju zemlju od onoga što naziva ilegalnom invazijom i kršenjem Povelje UN-a, dok istovremeno puni džepove korumpiranih generala - izjavio je Aragči.

Šef iranske diplomatije posebno je istakao ono što smatra očiglednim licemjerjem u stavovima Kijeva – pozivanje na poštivanje Povelje UN-a u Ukrajini, dok se istovremeno traži vojna intervencija protiv Irana.

- U isto vrijeme, bez imalo stida, on poziva na ilegalni američki napad na Iran, što je direktno kršenje te iste Povelje UN-a - dodao je.