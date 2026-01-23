Video / Pogledajte kako izgleda ruka Trampa: Modrica izazvala velike polemike

Iz Bijele kuće su u početku tvrdili da su promjene na šaci posljedica učestalog rukovanja, ali je ta verzija ubrzo promijenjena. Glasnogovornica Karolin Livit pojasnila je da se Tramp udario o ivicu stola tokom ceremonije potpisivanja dokumenata o osnivanju Odbora za mir. I sam Tramp je kasnije, u avionu Air Force One, potvrdio tu priču, dodajući da je jačina modrice posljedica uzimanja aspirina.

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je privukao pažnju svjetske javnosti, ovog puta zbog vidljive modrice i otekline na lijevoj šaci, koje su zabilježene tokom njegovog boravka na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Snimci su brzo izazvali niz spekulacija o zdravstvenom stanju 79-godišnjeg predsjednika.

– Doktor mi je rekao da ne moram uzimati toliku dozu jer sam zdrav, ali ja ne volim rizikovati. Ako volite svoje srce, uzimajte aspirin, ali budite spremni na modrice – rekao je Tramp novinarima, priznajući da uzima veću količinu lijeka nego što mu ljekari preporučuju.

Iako predsjednik tvrdi da je u odličnoj formi, u javnosti su se pojavile informacije da mu je prošle godine dijagnosticirana hronična venska insuficijencija, navodi Telegraph. Riječ je o stanju koje može izazvati zadržavanje krvi u venama i oticanje ekstremiteta, naročito nakon dugih letova i fizičke aktivnosti, poput golfa kojim se Tramp često bavi.

Stručnjaci upozoravaju da kombinacija tog zdravstvenog stanja, čestih putovanja i visokih doza aspirina može učiniti i bezazlene udarce znatno vidljivijima. Iako su saradnici pokušali umanjiti značaj otekline, koju je Tramp djelimično prekrio šminkom, svaka promjena na njegovom zdravlju i dalje će biti pod lupom javnosti, s obzirom na to da je riječ o jednom od najstarijih predsjednika u historiji SAD.