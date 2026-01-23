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PREDSJEDNIK SAD

Video / Pogledajte kako izgleda ruka Trampa: Modrica izazvala velike polemike

Ako volite svoje srce, uzimajte aspirin, ali budite spremni na modrice, rekao je Tramp

Donald Tramp. AP

S. S.

23.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je privukao pažnju svjetske javnosti, ovog puta zbog vidljive modrice i otekline na lijevoj šaci, koje su zabilježene tokom njegovog boravka na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Snimci su brzo izazvali niz spekulacija o zdravstvenom stanju 79-godišnjeg predsjednika.

Iz Bijele kuće su u početku tvrdili da su promjene na šaci posljedica učestalog rukovanja, ali je ta verzija ubrzo promijenjena. Glasnogovornica Karolin Livit pojasnila je da se Tramp udario o ivicu stola tokom ceremonije potpisivanja dokumenata o osnivanju Odbora za mir. I sam Tramp je kasnije, u avionu Air Force One, potvrdio tu priču, dodajući da je jačina modrice posljedica uzimanja aspirina.

– Doktor mi je rekao da ne moram uzimati toliku dozu jer sam zdrav, ali ja ne volim rizikovati. Ako volite svoje srce, uzimajte aspirin, ali budite spremni na modrice – rekao je Tramp novinarima, priznajući da uzima veću količinu lijeka nego što mu ljekari preporučuju.

Iako predsjednik tvrdi da je u odličnoj formi, u javnosti su se pojavile informacije da mu je prošle godine dijagnosticirana hronična venska insuficijencija, navodi Telegraph. Riječ je o stanju koje može izazvati zadržavanje krvi u venama i oticanje ekstremiteta, naročito nakon dugih letova i fizičke aktivnosti, poput golfa kojim se Tramp često bavi.

Stručnjaci upozoravaju da kombinacija tog zdravstvenog stanja, čestih putovanja i visokih doza aspirina može učiniti i bezazlene udarce znatno vidljivijima. Iako su saradnici pokušali umanjiti značaj otekline, koju je Tramp djelimično prekrio šminkom, svaka promjena na njegovom zdravlju i dalje će biti pod lupom javnosti, s obzirom na to da je riječ o jednom od najstarijih predsjednika u historiji SAD.

# SAD
# DONALD TRUMP
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