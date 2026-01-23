Gradonačelnik Kijeva izdao strašno upozorenje: "Napustite grad ako možete, bit će još gore"

Gradonačelnik ukrajinske prijestolnice Kijeva Vitalij Kličko ponovo je upozorio građane da razmotre evakuaciju nakon ponovljenih ruskih napada na gradske sisteme grijanja, javlja BBC.

Kličko je naveo da se čak 1.940 višespratnih stambenih zgrada u Kijevu i dalje nalazi bez grijanja nakon ruskih napada izvedenih 9. i 20. januara.

- Dozvolite mi da budem otvoren. Ovo je izuzetno teška situacija i može se dodatno pogoršati. Ako neko ima mogućnost da napusti grad i preseli se negdje gdje ima struje i grijanja, ne treba isključivati tu opciju - rekao je Kličko, savjetujući stanovnike da se na vrijeme snabdiju osnovnim životnim potrepštinama.

Širom grada postavljaju se takozvane "tačke otpornosti" – šatori i privremeni centri namijenjeni građanima čiji su domovi ostali bez struje i grijanja, dok se temperature u Kijevu zadržavaju oko minus 10 stepeni Celzijusa.

Podsjetimo, nedavni ruski napadi na ključne infrastrukturne objekte ostavili su veliki broj ljudi širom Ukrajine izloženim ekstremno niskim temperaturama bez grijanja i električne energije.

Ukrajina se suočava s akutnom energetskom krizom nakon višemjesečnih, intenzivnih ruskih udara na njenu energetsku infrastrukturu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da Moskva namjerno koristi izuzetno hladnu zimu kao oružje, ostavljajući desetine hiljada ljudi širom zemlje bez struje, grijanja i tekuće vode.

Većina konvencionalnih elektrana u Ukrajini pogođena je ili teško oštećena u ruskim zračnim napadima, dok se Zaporožje, najveća nuklearna elektrana u zemlji, nalazi pod ruskom kontrolom od samog početka rata. Sudbina tog postrojenja i dalje se smatra jednim od najkritičnijih sigurnosnih i energetskih pitanja u sukobu.