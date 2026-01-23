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ZBOG KRITIKE ZELENSKOG

Ukrajina odgovorila Orbanu: Vaš gospodar u Moskvi neće trajati 100 godina čak i da ste mu spremni donirati sve organe

Ukrajina je reagovala nakon što je Mađarska kasno sinoć javno kritikovala predsjednika Volodimira Zelenskog

Orban i Zelenski. Platforma X

M. Až.

23.1.2026

Ukrajina je reagovala nakon što je Mađarska kasno sinoć javno kritikovala predsjednika Volodimira Zelenskog. Ministar vanjskih poslova Ukrajine Andrij Sibiha reagovao je na društvenim mrežama povodom komentara mađarskog premijera Viktora Orbana i njegovih dodatnih izjava datih medijima.

U svojoj objavi Sibiha je poručio: "Vaš gospodar u Moskvi neće trajati 100 godina čak i da ste mu spremni donirati sve organe."

Ova razmjena izjava uslijedila je nakon što je Orban ponovio svoje protivljenje podršci Ukrajini, kako u ratu, tako i u njenim naporima da se pridruži Evropskoj uniji. Mađarski premijer dugo je bio jedan od najpouzdanijih i najglasnijih pristaša Rusije unutar EU, te se dosljedno protivio Ukrajini i kritikovao njenu borbu protiv ruske agresije.

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
# VOLODIMIR ZELENSKI
# UKRAJINA
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