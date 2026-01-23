Počeli pregovori Ukrajine, Rusije i SAD u Abu Dabiju: Da li će doći do dogovora o miru?

Ukrajina, Rusija i Sjedinjene Američke Države započele su trilateralne razgovore u Abu Dabiju, potvrdilo je Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Zvaničnici ističu da je ovo prvi sastanak na kojem učestvuju sve tri zemlje otkako je Moskva pokrenula sveobuhvatnu invaziju prije skoro četiri godine, prenio je BBC.

Kremlj je potvrdio da će ruski zvaničnici prisustvovati razgovorima nakon sastanka predsjednika Vladimira Putina sa američkim izaslanicima u Moskvi.

Rusija je te razgovore opisala kao "korisne u svakom pogledu", ali je navela da dugoročni mirovni sporazum ne može biti postignut dok se ne riješe teritorijalna pitanja.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da razgovore u Abu Dabiju smatra "korakom – nadamo se ka okončanju rata".

Sastanak u Kremlju

Na sastanku sa Putinom u četvrtak uveče, pored još dvojice ruskih pomoćnika, bila su prisutna i tri američka predstavnika, među kojima Stiv Vitkof i zet Donalda Trampa, Džared Kušner.

Pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov rekao je da su razgovori bili "suštinski, konstruktivni i veoma otvoreni", ali je ponovio da bilo kakav sporazum o trajnom miru neće biti moguć bez rješavanja teritorijalnih pitanja.

- Dok se to ne postigne, Rusija će nastaviti dosljedno da slijedi ciljeve specijalne vojne operacije - rekao je.

Ušakov je dodao da je Putin naglasio da je Rusija "iskreno zainteresovana" za diplomatsko rješenje.

- Bez rješavanja teritorijalnog pitanja u skladu sa formulom dogovorenom u Ankoridžu, nema nade za postizanje dugoročnog rješenja - rekao je, pozivajući se na samit Trampa i Putina na Aljasci prošle godine.

Vitkof je prošle godine rekao da je Rusija pristala da dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi da Ukrajini pruže "snažne" sigurnosne garancije kao dio potencijalnog mirovnog sporazuma.

Neriješeno pitanje

Nakon sastanka sa Trampom u Davosu, Zelenski je jasno stavio do znanja da budući status teritorija u istočnoj Ukrajini ostaje neriješeno pitanje uoči razgovora u Abu Dabiju.

- Sve se svodi na zemlju. To je pitanje koje još nije riješeno - rekao je Zelenski novinarima u Davosu, dodajući da "Rusi moraju biti spremni na kompromise, a ne samo Ukrajina".

Ranije danas je novinarima rekao: "Pitanje Donbasa je ključno. O njemu će se razgovarati, kao i o modalitetu na koji tri strane to vide".

Dodao je da razgovore u Abu Dabiju vidi kao "korak – nadamo se ka okončanju rata, ali se mogu dogoditi različite stvari".