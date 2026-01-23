Najnovija članica NATO-a podigla avione zbog ruskih bombardera

Radari švedske vojske su u četvrtak u području Baltika uočili formaciju ruskih vojnih aviona, što je navelo vojnu avijaciju najnovije članice NATO-a da digne svoje lovce i identificira dva ruska bombardera: SU-35S i Tu-22M. U trenutku presretanja, letjelice su se nalazile u međunarodnom zračnom prostoru.

Naredba za dizanje lovaca stigla je nakon što su radari švedske vojske uočili ruske letjelice. Avioni su brzo ispraćeni, a švedska vojska istakla je da su u potpunosti integrirani u protuzračne odbrane NATO-a, kojem su se priključili 2024. godine.

Prilikom presretanja, Švedska je koristila svoje Gripene.

Kako je saopćilo švedsko ministarstvo odbrane, švedski avioni su ostali na sigurnoj udaljenosti i, pored vizuelne identifikacije, pazili su da njihova putanja ostane izvan zračnog prostora NATO-a, prenosi tportal.

Švedska se NATO-u pridružila 7. marta 2024. godine, potaknuta ratom u Ukrajini. Švedska vojska ističe da je ovim manevrom poslana jasna poruka da je zemlja potpuno integrirana u sistem protuzračne odbrane NATO-a.