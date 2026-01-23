Iran odgovorio Trampu: Bilion dolara vaših investicija je pod dometom naših raketa

Iranski vjerski lider Mohamad Javad Haj Ali Akbari izjavio je danas da bi Iran mogao ciljati investicije povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama u regionu kao odgovor na bilo kakav američki napad na Iran.

Donald Tramp je ranije izjavio da SAD imaju "armadu" koja ide prema Iranu, ali se nada da je neće morati upotrijebiti. Tramp je ponovio upozorenja Teheranu da ne ubijaju demonstrante i da ne pokreću ponovo svoj nuklearni program.

- Bilion dolara koje ste uložili u region je pod dometom naših raketa - rekao je iranski vjerski vođa, ne precizirajući na koje tačno investicije misli.