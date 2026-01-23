Završen prvi "produktivan" dan pregovora u Abu Dabiju: Objavljen i prvi snimak delegacija SAD, Ukrajine i Rusije

Prvi trilateralni razgovori između Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije održani su u Abu Dabiju. Pregovori o okončanju rata u Ukrajini, koji je počeo ruskom invazijom u februaru 2022. godine, bit će nastavljeni sutra, prenio je Sky News.

Ovu informaciju potvrdili su i američki i ruski izvori.

- Današnji trilateralni sastanak u Abu Dabiju između Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije bio je produktivan. Razgovori će se nastaviti sutra - rekao je neimenovani zvaničnik Bijele kuće za američku mrežu NBC News.

Prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS, strane su se također složile da će sutra nastaviti razgovore. Istovremeno je objavljen i prvi snimak sa sastanka.