Zelenski o pregovorima u UAE: "Rusija je spremna da okonča rat, kao i Ukrajina"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima održan sastanak američke, ukrajinske i ruske delegacije, te naglasio da je važno to što je Rusija pokazala spremnost da okonča rat koji je sama započela, isto onako kako Ukrajina želi da se rat završi.

- Ukrajinski predstavnici mi se javljaju gotovo svakog sata – trenutno su u Emiratima. Danas su tamo ukrajinska, američka i ruska delegacija i već je obavljen razgovor. To je važno, jer dugo nije bilo ovakvih trilateralnih formata sastanaka - rekao je Zelenski u večernjem obraćanju, koje prenosi Ukrinform.

Konkretni parametri

Dodao je da se razgovori vode o konkretnim parametrima završetka rata.

- Razgovara se o parametrima završetka rata. Sada bi trebalo da dobijemo barem neke odgovore od Rusije, a ključno je to da je Rusija spremna da okonča ovaj rat, koji je sama započela, poručio je Zelenski.

Ukrajinska delegacija

Zelenski je naveo da su stavovi Ukrajine jasni te da je ukrajinskoj delegaciji unaprijed definisao okvir za dijalog.

- Delegacija je stalno u kontaktu – Rustem Umerov , Kirilo Budanov, David Arahamija i Serhij Kislicija. Sutra će se pregovorima pridružiti general Hnatov, načelnik Generalštaba, kao i predstavnik Obavještajne službe Ministarstva odbrane, Skibicki - rekao je Zelenski.

Prema njegovim riječima, još je prerano za donošenje zaključaka iz sadržaja današnjeg trilateralnog sastanka održanog u Abu Dabiju.

- Vidjet ćemo kako će se razgovori odvijati sutra i kakvi će biti rezultati. Potrebno je da ne postoji samo ukrajinska želja da se okonča ovaj rat i postigne potpuna sigurnost, već da se slična želja na neki način pojavi i u Rusiji - naglasio je Zelenski.

Na društvenim mrežama oglasio se i član ukrajinske delegacije te bivši ministar odbrane Ukrajine Rustem Umerov, koji je potvrdio da su razgovori bili fokusirani na okončanje ruske agresije.

- Cijenimo posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Ruska delegacija uključivala je predstavnike vojne obavještajne službe i oružanih snaga. Sastanak je bio fokusiran na parametre okončanja ruske agresije i dalju logiku pregovaračkog procesa, s ciljem napredovanja ka dostojanstvenom i trajnom miru - naveo je Umerov.

Dodatni sastanci

Dodao je da su dodatni sastanci već planirani.

- Dodatni sastanci zakazani su za sutra. Ukrajinskoj delegaciji tada će se pridružiti načelnik Generalštaba, general Andrij Hnatov, kao i zamjenik šefa Odbrambene obavještajne službe Ukrajine, general-potpukovnik Vadim Skibicki. Nakon svake faze razgovora izvještavamo predsjednika Ukrajine, Volodimira Zelenskog. Ukrajinski tim djeluje koordinisano, u okviru zadataka koje je postavio predsjednik. Spremni smo da radimo u različitim formatima, u zavisnosti od toka dijaloga", poručio je Umerov.

Telegram kanal Ukraine Context, neslužbeni kanal koji prati rat u Ukrajini, naveo je da su pregovori Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država u Abu Dabiju bili teški, ali konstruktivni.

Kako se navodi, za razliku od ranijih ruskih delegacija, ovaj put "gotovo niko od ruskih pregovarača nije pokušavao da se pravi glup niti da pretvori pregovore u lažno predavanje o historiji".