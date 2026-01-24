Američka vojska izvela smrtonosni napad na plovilo osumnjičeno za krijumčarenje droge u Pacifiku

Američka vojska je u petak saopćila da je izvela smrtonosni napad na jedno plovilo u istočnom Pacifiku, koje je bilo optuženo za krijumčarenje droge. Riječ je o prvom poznatom napadu otkako je početkom mjeseca, tokom racije, uhapšen predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolás Maduro).
Komanda Južnog krila američke vojske (U.S. Southern Command) objavila je na društvenim mrežama da je plovilo bilo "uključeno u narko-trafiking operacije", te da su u napadu stradale dvije osobe, dok je jedna preživjela. Dodali su da je Obalnoj straži proslijeđena dojava kako bi pokrenula operaciju potrage i spašavanja za preživjelu osobu.
Video-snimak koji prati objavu o ovom napadu prikazuje čamac kako plovi morem, nakon čega dolazi do eksplozije i izbijanja plamena. Američka vojska se u proteklim sedmicama posebno usmjerila na zapljenu sankcionisanih tankera s naftom koji se dovode u vezu s Venecuelom, otkako je administracija Donalda Trampa (Donald Trump) pokrenula, kako navode, smionu raciju s ciljem hapšenja Madura i njegovog dovođenja u Njujork (New York), gdje bi se suočio s optužbama za krijumčarenje droge.
Ovim posljednjim vojnim djelovanjem, broj poznatih napada na navodne brodove za šverc droge u vodama Južne Amerike od početka septembra povećan je na 36.
Prema saopćenjima američke vojske i izjavama samog Trampa, u tim napadima ubijeno je najmanje 117 ljudi. Većina napada izvedena je u Karipskom moru.
Posljednji prijavljeni incidenti zabilježeni su krajem decembra, kada je američka vojska saopćila da je u periodu od dva dana gađala pet navodnih narko-brodova. Tom prilikom ubijeno je osam osoba, dok su se ostali članovi posade bacili u more. Nekoliko dana kasnije, Obalna straža je obustavila potragu.
Sjedinjene Američke Države su 3. januara provele opsežnu operaciju u Karakasu (Caracas), glavnom gradu Venecuele, koja je rezultirala hapšenjem Madura i njegove supruge. Nakon toga su prebačeni u Njujork, gdje se suočavaju s federalnim optužbama za krijumčarenje droge.
Maduro je, prije nego što je uhapšen, tvrdio da su američke vojne operacije samo tanko prikriveni pokušaj njegovog svrgavanja s vlasti.
Predsjednik Tramp je u više navrata isticao da su američki napadi usmjereni na navodne krijumčare imali snažan učinak na usporavanje ruta šverca droge u Karipskom moru i istočnom Pacifiku.
"Zaustavili smo – praktično stopirali gotovo 100% svih droga koje dolaze vodom", rekao je Trump u četvrtak na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.