Američka vojska izvela smrtonosni napad na plovilo osumnjičeno za krijumčarenje droge u Pacifiku

Američka vojska je u petak saopćila da je izvela smrtonosni napad na jedno plovilo u istočnom Pacifiku, koje je bilo optuženo za krijumčarenje droge. Riječ je o prvom poznatom napadu otkako je početkom mjeseca, tokom racije, uhapšen predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolás Maduro).

Komanda Južnog krila američke vojske (U.S. Southern Command) objavila je na društvenim mrežama da je plovilo bilo "uključeno u narko-trafiking operacije", te da su u napadu stradale dvije osobe, dok je jedna preživjela. Dodali su da je Obalnoj straži proslijeđena dojava kako bi pokrenula operaciju potrage i spašavanja za preživjelu osobu.

Video-snimak koji prati objavu o ovom napadu prikazuje čamac kako plovi morem, nakon čega dolazi do eksplozije i izbijanja plamena. Američka vojska se u proteklim sedmicama posebno usmjerila na zapljenu sankcionisanih tankera s naftom koji se dovode u vezu s Venecuelom, otkako je administracija Donalda Trampa (Donald Trump) pokrenula, kako navode, smionu raciju s ciljem hapšenja Madura i njegovog dovođenja u Njujork (New York), gdje bi se suočio s optužbama za krijumčarenje droge.