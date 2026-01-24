Prijetnje, carine i pritisci: Kako Tramp mijenja globalni poredak

Ponašanje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump) sve češće se u međunarodnim krugovima tumači kao poticaj nastanku takozvanog „novog svjetskog poretka“, o kojem se intenzivno govorilo i na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Zbog nepredvidivosti američke predsjedničke administracije, brojne države sve ozbiljnije razmatraju redefiniranje svojih savezništava. Uvrijeđen sve odlučnijim i otvorenijim nastupima kanadskog premijera Marka Karnija (Mark Carney) prema SAD-u, Tramp je povukao ranije upućen poziv Carneyju da se pridruži Odboru za mir.

Riječ je o organizaciji kojom predsjedava Tramp, a prema kojoj mnoge zapadne saveznice od početka gaje određenu dozu nepovjerenja. Iako je prvobitno osnovana s ciljem nadgledanja primirja u ratu između Izraela i Hamasa, s vremenom je prerasla u tijelo za koje skeptici upozoravaju da bi moglo postati konkurencija Ujedinjenim narodima. Tokom nastupa u Davosu, Tramp je govorio o mogućnosti uvođenja carina Švicarskoj, koje je kasnije snizio nakon što mu je, kako je naveo, čelnik te zemlje „zasmetao“ tokom telefonskog razgovora. Prije nego što je odustao od uvođenja širokih carina za veći broj evropskih država, Tramp je vršio pritisak na Dansku da prihvati američku inicijativu za preuzimanje kontrole nad Grenlandom, uz poruku da bi zauzvrat dobili američku zahvalnost. - Ili možete reći ne i mi ćemo to zapamtiti - poručio je Tramp, dovodeći u pitanje čvrstinu savezništva unutar NATO-a.

Iako tokom decenija javnog djelovanja nikada nije bio poznat po diplomatskoj suzdržanosti, dešavanja iz protekle sedmice izdvojila su se čak i prema Trampovim standardima. Ona su, prema ocjenama analitičara, jasno pokazala njegovu namjeru da razgradi poredak zasnovan na pravilima koji je oblikovao američku vanjsku politiku, a posredno i zapadni svijet, još od završetka Drugog svjetskog rata. Tramp i njegove pristalice taj sistem opisuju kao neefikasan, pretjerano usmjeren na kompromise i nesposoban da odgovori na ubrzane ekonomske promjene. Umjesto toga, predsjednik forsira model koji je slabo definisan i potencijalno nestabilan, u kojem su odluke često rezultat ličnih simpatija, netrpeljivosti ili trenutnog raspoloženja jednog lidera. Po povratku iz Davosa u Sjedinjene Američke Države, republikanska senatorica iz Aljaske Lisa Murkovski (Lisa Murkowski) izjavila je da je fraza koju je među saveznicima čula „iznova i iznova“ bila da „ulazimo u ovaj novi svjetski poredak“, opisujući pritom osjećaj zbunjenosti i nesigurnosti. - Možda ste samo imali loš telefonski razgovor s predsjednikom i sada će vam biti uvedene carine - rekla je novinarima i dodala: - Ovaj nedostatak stabilnosti i pouzdanosti, mislim, navodi one koji su tradicionalno bili pouzdani trgovinski partneri da poručuju drugim državama 'Hej, možda bi ti i ja trebali razgovarati jer nisam siguran šta se dešava sa Sjedinjenim Američkim Državama.'" Centralizirani stil vladanja nije nov za Trampa, koji je još 2016. godine, prihvatajući republikansku predsjedničku nominaciju, izjavio da „samo ja mogu popraviti“ stanje u državi. U drugom mandatu, s daleko većim samopouzdanjem, dodatno učvršćuje pristup prema kojem „pobjedniku pripada sve“. Njegov bivši savjetnik Stiv Benon (Steve Bannon) izjavio je nedavno za Atlantic da Tramp provodi „maksimalističku strategiju“ i da će s njom nastaviti „dok ne naiđe na otpor“. - A mi nismo naišli ni na kakav otpor - rekao je Benon. Takva situacija naročito je vidljiva u Vašingtonu, gdje Kongres pod kontrolom republikanaca čini vrlo malo kako bi ograničio Trampove poteze. Istovremeno, lideri drugih država, koji su veći dio njegovog mandata pokušavali pronaći način saradnje s Vašingtonom, postaju sve glasniji. Karni se u tom kontekstu profilira kao jedan od ključnih glasova država koje nastoje izgraditi zajednički odgovor na pritiske SAD-a. Govoreći u Davosu neposredno prije Trampa, poručio je: "Srednje sile moraju djelovati zajedno jer, ako niste za stolom, vi ste na meniju."

- U svijetu rivalstva velikih sila, zemlje između njih imaju izbor: ili da se međusobno takmiče za naklonost ili da se ujedine i stvore treći put s utjecajem - rekao je, dodajući: - Ne bismo smjeli dopustiti da nas uspon tvrdih sila zaslijepi za činjenicu da će moć legitimiteta, integriteta i pravila ostati snažna, ako odlučimo da je zajednički koristimo." Tramp ove poruke nije dobro primio te je, odgovarajući prijetnjama iz Davosa, povukao poziv Carneyju za Odbor za mir. - Kanada postoji zahvaljujući Sjedinjenim Američkim Državama - rekao je Tramp i dodao: "Sjeti se toga, Mark, sljedeći put kada budeš davao svoje izjave." Carney, međutim, nije pokazao znakove povlačenja, opisujući Kanadu kao „primjer za svijet koji luta“, dok je u Kvebek Sitiju (Quebec Cityju) iznio viziju koja bi mogla poslužiti kao model drugim svjetskim liderima. - Možemo pokazati da je drugi put moguć, da luk historije nije predodređen da bude iskrivljen ka autoritarizmu i isključenosti - rekao je u obraćanju članovima kabineta.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, premijer Kir Starmer (Keir Starmer) je u petak oštro kritikovao Trampa zbog „uvredivih i, iskreno, užasnih“ izjava u kojima je doveo u pitanje spremnost NATO-a da stane uz SAD. Tom prilikom je, kako se navodi, zanemarena činjenica da je član 5. NATO ugovora aktiviran samo jednom – nakon napada 11. septembra upravo na Sjedinjene Američke Države. Govoreći o doprinosu savezničkih trupa, Tramp je za Fox Business Network izjavio: "Znate, oni će reći da su poslali nešto vojnika u Afganistan, ovo ili ono, i jesu, ostali su malo povučeniji, malo dalje od prve linije." Starmer je, podsjećajući na 457 poginulih britanskih vojnika i one koji žive s trajnim povredama, rekao da „nikada neće zaboraviti njihovu hrabrost, njihovu odvažnost i žrtvu koju su podnijeli za svoju zemlju“. Danska, koju je Tramp ranije opisivao kao „nezahvalnu“ za američku zaštitu tokom Drugog svjetskog rata, imala je najveći broj poginulih vojnika po glavi stanovnika među koalicionim snagama u Afganistanu.