Pentagon objavio novu Strategiju nacionalne odbrane: Evropi poručeno da se sama brani, Kina više nije prioritet

Pentagon je u petak objavio dokument Nacionalne odbrambene strategije, kojim se američki fokus preusmjerava s Kine na dominaciju u zapadnoj hemisferi, uz poziv evropskim saveznicima da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu sigurnost i regionalnu odbranu. Ovaj dokument, prvi takve vrste objavljen od 2022. godine, snažno kritikuje saveznike u Evropi i Aziji zbog oslanjanja na prethodne američke administracije, koje su subvencionirale njihovu odbranu. Pentagon u dokumentu poziva na, kako navodi, „oštru promjenu u pristupu, fokusu i tonu“, tražeći da partneri preuzmu veći teret u odvraćanju zemalja od Rusije do Sjeverne Koreje. - Predugo je Vlada SAD zanemarivala, pa čak i odbacivala stavljanje Amerikanaca i njihovih konkretnih interesa na prvo mjesto - navodi se u strategiji.

Dokument također predviđa da će saveznici gotovo sigurno reagovati nezadovoljstvom kada vide da odjel američkog ministra odbrane Pita Hegseta (Pete Hegseth) nudi „vjerodostojne opcije za garantovanje vojnog i komercijalnog pristupa SAD-a ključnim područjima“, posebno Grenlandu i Panamskom kanalu. Nakon nesuglasica na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu s kanadskim premijerom Markom Karnijem (Mark Carney), strategija poziva na saradnju s Kanadom i susjedima, uz jasno upozorenje:

- U dobroj vjeri ćemo se angažovati sa svojim susjedima, od Kanade do partnera u Centralnoj i Južnoj Americi, ali ćemo osigurati da nas poštuju i da urade svoj dio u odbrani naših zajedničkih interesa. A tamo gdje to ne učine, bit ćemo spremni da preduzmemo fokusiranu, odlučnu akciju koja konkretno unapređuje interese SAD - navodi se u dokumentu. Posljednja Nacionalna odbrambena strategija, objavljena 2022. godine za vrijeme predsjednika Džoa Bajdena (Joe Biden), bila je fokusirana na Kinu kao „glavni izazov“ za SAD: - Strategija nacionalne sigurnosti usmjerava Ministarstvo odbrane da održava povoljan odnos vojne moći u indo-pacifičkoj regiji. Ne s ciljem dominacije, ponižavanja ili gušenja Kine. Naprotiv, naš je cilj znatno uži i razumniji: jednostavno osigurati da ni Kina ni bilo ko drugi ne može dominirati nad nama ili našim saveznicima. To ne zahtijeva promjenu režima niti neku drugu egzistencijalnu borbu. Umjesto toga, moguć je pristojan mir, pod uslovima povoljnim za Amerikance, ali koje Kina također može prihvatiti i pod kojima može živjeti - navodi se u strategiji Bajdena. Nova strategija istovremeno traži veću pomoć partnera u američkom susjedstvu, uz upozorenje da će SAD „aktivno i neustrašivo braniti interese Amerike u cijeloj zapadnoj hemisferi“, s posebnim osvrtom na Panamski kanal i Grenland. Dokument dolazi nekoliko dana nakon što je Donald Tramp (Donald Trump) izjavio da je postigao „okvir budućeg sporazuma“ o arktičkoj sigurnosti s liderom NATO-a Markom Rutom (Mark Rutte), koji bi SAD-u omogućio „potpun pristup“ Grenlandu, teritoriji NATO-a.