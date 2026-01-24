Novi dokumenti otkrili da je Trampova administracija bez dokaza optužila studenticu za terorizam, pravi razlog su kritike Izraela

Novoobjavljeni sudski dokumenti bacaju novo svjetlo na kontroverzne poteze Trampove administracije vezane uz deportaciju stranih studenata. Spisi sugeriraju da vlasti nisu imale nikakve dokaze da je Rumejsa Oztirk (Rümeysa Öztürk), doktorandica sa Univerziteta Tufts, podržavala terorističke aktivnosti u trenutku kada je uhapšena i kada joj je opozvana viza.

Umjesto povezanosti s Hamasom, dokumenti ukazuju na to da je stvarni razlog za drastične mjere bio njezin autorski tekst u kojem je kritizirala politiku Izraela, piše CNN.

Hapšenje ispred kuće

Slučaj je eskalirao prošlog marta, nedugo nakon što je državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) na društvenoj mreži X najavio da će "opozvati vize i/ili zelene karte pristalicama Hamasa u Americi". Istog mjeseca, Oztirk je priveo policajac u civilu ispred njenog doma, a administracija je po hitnom postupku pokrenula proceduru deportacije.

"Zločin" doktorandice s Tuftsa bio je koautorski tekst u kojem je, zajedno s još troje kolega, kritizirala odgovor univerziteta na studentski aktivizam. U tekstu su tražili da Tufts "prizna palestinski genocid", objavi podatke o svojim ulaganjima i povuče se iz kompanija povezanih s Izraelom.

Slučaj otkriva duboki jaz između onoga što je administracija govorila javnosti i onoga što su znali njihovi istražitelji.

Tadašnja glasnogovornica Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS), Tricija Meklaflin (Tricia McLaughlin), izjavila je za CNN da je Oztirk "učestvovala u aktivnostima podrške Hamasu". Međutim, interni dopis State Departmenta, koji je sada otpečaćen, govori suprotnu priču.

U njemu zvaničnik odjela priznaje da Ministarstvo domovinske sigurnosti, Imigracijska služba (ICE) i Istrage domovinske sigurnosti (HSI) nisu pronašli dokaze da je Oztirk "učestvovala u bilo kakvoj antisemitskoj aktivnosti ili davala javne izjave koje ukazuju na podršku terorističkoj organizaciji".

Uprkos tome što agencije nisu utvrdile njezinu nepodobnost, zvaničnik je preporučio opoziv vize "na temelju ukupnosti okolnosti", procjenjujući da bi njezini postupci mogli "potkopati vanjsku politiku SAD-a".

Pitanje slobode govora

Sličan obrazac primijećen je i u drugim slučajevima, poput onog studentskog aktivista Mahmud Halil (Mahmouda Khalila), gdje se opoziv vize temeljio na učestvovanju u protestima protiv rata u Gazi, a ne na stvarnim vezama s terorizmom. Administracija je u internim dokumentima čak priznala da će se vjerovatno suočiti s pravnim izazovima zbog zaštite koju jamči Prvi amandman američkog Ustava.