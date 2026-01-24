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Tramp šalje "Armadu" na Iran, Teheran uzvraća: "Jednom zauvijek ćemo raščistiti račune!"

Visoki iranski zvaničnik poručio je da njegova zemlja više neće tolerirati nikakve "hirurške“ ili ograničene udare

Tramp šalje "Armadu" na Iran. Facebook /Juba Eye

Z. V.

24.1.2026

Napetosti između Vašingtona (Washingtona) i Teherana ponovno su došle do tačke usijanja nakon što je Donald Tamp (Donald Trump) jučer potvrdio da je poslao "armadu" prema Iranu, no dodao je kako se ipak nada da je neće morati upotrijebiti.

Neimenovani američki zvaničnici rekli su za Reuters da će na Bliski istok u nadolazećim danima pristići nosač aviona USS Abraham Linkon (Lincoln) i nekoliko razarača.

Visoki iranski zvaničnik poručio je da njegova zemlja više neće tolerirati nikakve "hirurške“ ili ograničene udare, već će svaki napad smatrati početkom totalnog rata, prenosi Sky News.

- Nadamo se da ovo gomilanje vojske nije uvod u pravi rat, ali naša je vojska spremna na najgore. Zato je u Iranu sve u stanju pune pripravnosti -  izjavio je iranski zvaničnik za Reuters, inzistirajući na anonimnosti. 

Bio je vrlo jasan oko toga što čeka Amerikance ako povuku okidač:

- Bilo da napad nazovu ograničenim ili hirurškim, mi ćemo odgovoriti najteže što možemo kako bismo jednom zauvijek raščistili račune - rekao je zvaničnik.

Ipak, Tramp ne popušta s pritiskom. Teheranu je jasno poručio da "prestane s ubijanjem demonstranata" i da zaboravi na nuklearni program. Prosvjednicima je obećao je da "pomoć stiže", što je u Iranu upalilo sve alarme.

# TEHERAN
# IRAN
# DONALD TRUMP
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