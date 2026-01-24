Tramp šalje "Armadu" na Iran, Teheran uzvraća: "Jednom zauvijek ćemo raščistiti račune!"

Napetosti između Vašingtona (Washingtona) i Teherana ponovno su došle do tačke usijanja nakon što je Donald Tamp (Donald Trump) jučer potvrdio da je poslao "armadu" prema Iranu, no dodao je kako se ipak nada da je neće morati upotrijebiti.

Neimenovani američki zvaničnici rekli su za Reuters da će na Bliski istok u nadolazećim danima pristići nosač aviona USS Abraham Linkon (Lincoln) i nekoliko razarača.

Visoki iranski zvaničnik poručio je da njegova zemlja više neće tolerirati nikakve "hirurške“ ili ograničene udare, već će svaki napad smatrati početkom totalnog rata, prenosi Sky News.

- Nadamo se da ovo gomilanje vojske nije uvod u pravi rat, ali naša je vojska spremna na najgore. Zato je u Iranu sve u stanju pune pripravnosti - izjavio je iranski zvaničnik za Reuters, inzistirajući na anonimnosti.