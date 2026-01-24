Nikad žešća prijetnja Irana Trampu: "Spremni smo za najgori scenarij, riješit ćemo ovo"

Visoki iranski zvaničnik, koji nije želio biti imenovan, upozorio je da će ova zemlja svaki napad tretirati "kao sveopšti rat protiv Irana" uoči dolaska američke udarne grupe nosača aviona i drugih sredstava u regiju.

Upozorenje i porast američkog vojnog prisustva dolaze gotovo dvije sedmice nakon što je Donald Tramp (Trump) pozvao iranske demonstrante, od kojih su hiljade ubijene od režimskih snaga, da nastave demonstracije i obećao da je "pomoć na putu".

- Ovo vojno gomilanje, nadamo se da nije namijenjeno stvarnoj konfrontaciji, ali naša vojska je spremna za najgori mogući scenario. Zato je u Iranu sve u stanju visoke pripravnosti - rekao je iranski zvaničnik, razgovarajući s Reutersom pod uslovom anonimnosti.

Zvaničnik je nastavio oštrom porukom.

- Ovaj put ćemo svaki napad - ograničen, neograničen, hirurški, kinetički, kako god ga zvali, tretirati kao sveopšti rat protiv nas i odgovorit ćemo na najteži mogući način da ovo riješimo - rekao je.