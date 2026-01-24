Izraelska vojska ubila dvoje djece i ranila nekoliko drugih u Gazi uprkos primirju

Izraelska vojska ubila je dvoje djece i ranila nekoliko Palestinaca u subotu u napadima izvedenim u raznim dijelovima Pojasa Gaze uprkos primirju.

Medicinski izvor rekao je za Anadolu da su dva tinejdžera iz porodice Al-Zavara, Salman Zakaria (14) i Mohamed Jusuf(15), ubijeni kada je izraelska bomba eksplodirala u blizini bolnice “Kamal Adwan“ u Beit Lahiji.

Očevici su rekli da je izraelski dron bacio bombu na dvojicu dječaka u području iz kojeg se izraelska vojska prethodno povukla prema uslovima sporazuma.

Ranije je izvor iz hitne pomoći rekao da je nekoliko Palestinaca povrijeđeno u izraelskom napadu usmjerenom na Staru ulicu Gaze u gradu Džabalia, području iz kojeg se izraelska vojska također povukla prema sporazumu.

Uporedo s tim, medicinski izvor je izjavio da je Palestinac ranjen izraelskom vatrom u području Al-Salateen u Beit Lahiji.

U subotu ujutro, medicinski izvor je izvijestio da je Palestinac ranjen u glavu izraelskom vatrom u centru Kan Junisa.

Svjedoci su rekli da je izraelski dron s kvadkopterom otvorio vatru u blizini raskrsnice sa zgradom Jasser u centru grada.