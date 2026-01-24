Tramp: Ako Kanada sklopi dogovor s Kinom, odmah joj uvodimo carine od 100 posto

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) zaprijetio je uvođenjem carina od 100 posto na robu iz Kanade ukoliko ta zemlja nastavi s provođenjem trgovinskog sporazuma s Kinom.

Tramp je na društvenim mrežama poručio da se kanadski premijer Mark Karni (Mark Carney) "grdno vara" ako vjeruje da Kanada može postati "pretovarna luka" preko koje bi Kina plasirala robu i proizvode u Sjedinjene Američke Države.

Prijetnja carinama

- Ako guverner Karni misli da će od Kanade napraviti 'pretovarnu luku' preko koje će Kina slati robu i proizvode u Sjedinjene Američke Države, grdno se vara. Kina će Kanadu doslovno pojesti, potpuno je progutati, uključujući uništavanje njenih preduzeća, društvenog tkiva i općeg načina života. Ako Kanada sklopi dogovor s Kinom, odmah će se suočiti s carinom od 100 posto na svu kanadsku robu i proizvode koji ulaze u SAD - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Rastuće napetosti između Trampa i Karnija

Iako Tramp već više od godinu dana vodi trgovinski rat na više frontova, Kanada je ovog mjeseca postigla sporazum s Kinom kojim se smanjuju carine na kineska električna vozila, dok Kina zauzvrat snižava uvozne poreze na kanadske poljoprivredne proizvode.

Trampova prijetnja dolazi u trenutku sve oštrije razmjene optužbi između njega i Karnija, dok inicijativa američkog predsjednika o preuzimanju Grenlanda dodatno opterećuje odnose unutar NATO-a.

Boraveći ove sedmice u Davosu, u Švajcarskoj, Tramp je izjavio da "Kanada opstaje zahvaljujući Sjedinjenim Državama". Ubrzo nakon toga povukao je poziv Karniju da se pridruži njegovom novooformljenom "Odboru za mir".

Trampovo insistiranje na preuzimanju Grenlanda uslijedilo je nakon što je u više navrata dovodio u pitanje kanadski suverenitet, pa čak sugerirao da bi Kanada trebala postati 51. savezna država Sjedinjenih Američkih Država.