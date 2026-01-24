Komandant Centralne komande američke vojske putuje u Izrael: Svakog dana sve jače snage prilaze Iranu

Komandant Američke centralne komande (CENTCOM) admiral Bred Kuper (Brad Cooper) u subotu bi trebao stići u Izrael na razgovore s izraelskim vrhom, dok Sjedinjene Američke Države šalju nosač aviona USS Abraham Lincoln, razarače, borbene avione i trupe u region zbog mogućeg sukoba s Iranom.

Razgovori o Iranu

Admiral Kuper će u Izrael stići zajedno sa savjetnikom Bijele kuće Džaredom Kušnerom (Jaredom Kushnerom) te specijalnim izaslanikom SAD-a Stivom Vitkofom (Steveom Witkoffom).

Oni bi trebali razgovarati s premijerom Benjaminom Netanjahuom (Benjaminom Netanyahuom) o situaciji vezanoj za Hamas i Gazu, s naglaskom na napore da se osigura povratak Rona Gvilija, posljednjeg preostalog taoca koji se još nalazi u Gazi, kao i o mogućim razgovorima o Iranu.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ranije je zaprijetio vojnom akcijom ako Iran izvrši masovna pogubljenja zatvorenika ili ubije demonstrante, ali je nedavno od toga privremeno odustao, tvrdeći da je Iran obustavio vješanja 800 uhapšenih demonstranata.

U obraćanju u četvrtak u avionu Air Force One Tramp je poručio da bi njegova moguća vojna akcija učinila da prošlogodišnji američki napadi na iranska nuklearna postrojenja "izgledaju beznačajno" ako vlasti nastave s planiranim pogubljenjima dijela demonstranata.

On je dodao da Sjedinjene Države imaju "armadu" koja plovi prema Iranu, uključujući grupu nosača aviona i hiljade vojnika, ali je izrazio nadu da neće morati da je upotrijebi.

Nosač aviona USS Abraham Lincoln i tri prateća razarača ranije ove sedmice napustili su Južno kinesko more i krenuli prema zapadu, saopćio je američki mornarički zvaničnik. Taj zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti kako bi opisao kretanje snaga, rekao je u petak da se udarna grupa nosača Linkoln nalazi u Indijskom okeanu.

Odgovornost komande

Izvor na koji se poziva Fox News naveo je da udarna grupa još nije ušla u zonu odgovornosti komande CENTCOM-a i da se ne očekuje da će biti na udaljenosti s koje može gađati Iran još nekoliko dana, pa čak i sedmicu. Po dolasku u region, tim ratnim brodovima bi se pridružila tri obalna borbena broda koja su u petak bila u luci u Bahreinu, kao i još dva američka razarača koja su se nalazila u Perzijskom zaljevu.

Dolazak udarne grupe nosača aviona značio bi raspoređivanje oko 5.700 dodatnih pripadnika oružanih snaga SAD-a. S druge strane, Centralna komanda (CENTCOM) je na društvenim mrežama saopćila da su u regiji raspoređeni avioni F-15E Strike Eagle, ističući da ovaj avion "poboljšava borbenu spremnost i doprinosi regionalnoj sigurnosti i stabilnosti".

Slično tome, Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva saopćilo je u četvrtak da je u Katar u "defanzivnoj ulozi" rasporedilo svoje borbene avione Typhoon.

Aktuelno gomilanje snaga podsjeća na prošlu godinu, kada su SAD uvele dodatne sisteme protivzračne odbrane, poput sistema Patriot, očekujući iranski odgovor nakon bombardovanja tri ključna nuklearna postrojenja u junu tokom rata Izraela i Irana.