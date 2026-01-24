Tramp otkrio naziv tajnog oružja korištenog u Venecueli: Ime mu je "Discombobulator", evo o čemu je riječ

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u intervjuu za New York Post da su Sjedinjene Američke Države tokom operacije u Venecueli koristile novo tajno oružje nazvano "discombombulator", koje je, prema njegovim tvrdnjama, imalo ključnu ulogu u uspjehu akcije američkih snaga u Karakasu.

Tramp je naveo da je tokom te operacije uhapšen venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro (Nicolás Maduro), dodajući da je novo oružje navodno onesposobilo odbrambene sisteme zemlje.

Naziv "discombombulator" inače se u engleskom jeziku koristi kao šaljiv, neformalan izraz za nešto što izaziva zbunjenost ili dezorijentaciju, a potiče od glagola "discombobulate", što znači "zbuniti".

Spriječen otpor

Prema Trampovim riječima, oružje je onemogućilo funkcionisanje venecuelanskih odbrambenih sistema, uključujući sisteme ruskog i kineskog porijekla, čime je, kako tvrdi, spriječen svaki ozbiljniji otpor tokom operacije izvedene 3. januara 2026. godine. Tramp je rekao da su Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores (Cilia Flores) uhapšeni pod optužbama za trgovinu drogom i oružjem te da se nalaze u saveznom zatvoru u Bruklinu, gdje čekaju suđenje za narkoterorizam.

Govoreći iz Ovalnog ureda, Tramp je izjavio: "Nisam ovlašten da govorim o tome", ali je potom potvrdio da je oružje korišteno, dodavši: "Nikada nisu lansirali svoje rakete. Imali su ruske i kineske rakete, ali nijedna nije ispaljena. Mi smo došli, oni su pritiskali dugmad i ništa nije radilo. Bili su spremni za nas."

Prema svjedočenjima pripadnika obezbjeđenja, na koje se pozivaju američki mediji, došlo je do iznenadnog prestanka rada radarskih sistema. Jedan od njih je naveo: "Odjednom su svi naši radarski sistemi prestali da rade bez ikakvog objašnjenja." Ubrzo nakon toga, prema tim navodima, iznad grada su se pojavili dronovi i više helikoptera s američkim vojnicima.

Oružje je opisano kao sistem koji djeluje putem snažnog energetskog ili zvučnog impulsa. Jedan svjedok je rekao: "U jednom trenutku su lansirali nešto što je djelovalo kao izuzetno snažan talas. Nakon toga nismo bili u stanju da reagujemo ili pružimo otpor."

Prema Trampovim tvrdnjama, operacija je provedena bez gubitaka među američkim snagama. Helikopteri su se spustili u Karakasu, dok su se, kako navode izvještaji, dim i eksplozije mogli vidjeti u dijelovima grada. Tramp je također rekao da je potpredsjednica Venecuele Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) preuzela ulogu privremenog lidera zemlje, dodajući: "Imamo odličan odnos s novom predsjednicom. Ona je fantastična."

"Havanski sindrom"

Pojedini američki mediji povezuju takozvani "Discombobulator" s impulsnim energetskim oružjem koje je, prema ranijim navodima, nabavila administracija Džozefa Bajdena (Joseph Biden), a koje se dovodilo u vezu s misterioznim zdravstvenim tegobama poznatim kao "Havanski sindrom". Ove tvrdnje dolaze u kontekstu ranijih Trampovih izjava o nagradi od 50 miliona dolara za hapšenje Nikolasa Madura.

Navodi o postojanju i upotrebi ovakvog oružja zasad nisu nezavisno potvrđeni, ali su ponovo otvorili rasprave o razvoju naprednih vojnih tehnologija Sjedinjenih Američkih Država i njihovoj ulozi u Latinskoj Americi.