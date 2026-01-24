Danska premijerka kritikovala Trampove izjave o NATO misiji u Afganistanu

Danska premijerka Mete Frederiksen (Mette Frederiksen) oštro je kritikovala izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Donalda Trumpa) u vezi s ulogom NATO saveznika u Afganistanu, ocijenivši ih neprihvatljivim.

Kako je danas prenijela agencija Ritzau, Frederiksen je poručila da je nedopustivo dovoditi u pitanje doprinos i žrtvu savezničkih vojnika u toj misiji.

Posebno je naglasila da je Danska, u odnosu na broj stanovnika, pretrpjela najveće gubitke među saveznicima. Po podacima Ritzaua, tokom misije u Afganistanu život su izgubila 44 danska vojnika, od čega 37 u direktnim borbenim operacijama nakon terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države (SAD) 11. septembra 2001. godine.

Tramp je u intervjuu za Fox News ponovio tvrdnju da SAD-u NATO nikada nije bio potreban, navodeći da su pojedine članice saveza slale vojnike u Afganistan, ali da su, kako je rekao, ostajale po strani, dalje od prvih linija fronta.

Takve izjave već su naišle na kritike iz Ujedinjenog Kraljevstva i Poljske.

Nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, SAD su aktivirale Član 5. NATO sporazuma, zatraživši pomoć saveznika. To je dovelo do uključenja drugih članica NATO-a, uključujući Njemačku i Ujedinjeno Kraljevstvo, u rat protiv talibana i terorističke mreže Al-Qaede.

Bio je to prvi i jedini put u historiji NATO-a da je aktiviran Član 5, koji predviđa kolektivnu odbranu Saveza, prenosi DPA.