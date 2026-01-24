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OŠTRE KRITIKE

Meloni: Puštanje vlasnika bara nakon požara u Švicarskoj je poniženje za porodice žrtava

U požaru koji je izbio tokom novogodišnje zabave život je izgubilo šestoro italijanskih tinejdžera

Crans-Montana. AP

FENA

24.1.2026

Italijanska vlada oštro je kritikovala odluku švicarskog suda da uz kauciju pusti na slobodu vlasnika bara u skijalištu Crans-Montana, u kojem je tokom novogodišnje proslave u požaru poginulo 40 ljudi.

Odluku suda da ukine pritvor vlasniku bara Le Constellation Žaku Moretiju (Jacquesu Morettiju), italijanska premijerka Đorđa Meloni ocijenila je kao uvredu za sjećanje na žrtve i poniženje za njihove porodice.

Italijanska vlada je, kako je saopćeno, povukla ambasadora Italije u Švajcarskoj na konsultacije u Rim, da bi se, po navodima vlasti, razmotrili dalji koraci. Odluku su donijeli premijerka Meloni i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani.

U požaru koji je izbio tokom novogodišnje zabave život je izgubilo šestoro italijanskih tinejdžera, dok se više povrijeđenih osoba i dalje nalazi na liječenju zbog teških opekotina u bolnicama u Milanu.

Švicarski sud je jučer ukinuo istražni pritvor Moretiju, uz niz mjera zabrane i obaveza. On je dužan da preda lična i boravišna dokumenta tužilaštvu, ne smije napuštati zemlju, mora se svakodnevno javljati policiji i platiti kauciju, prenosi DPA.

# ŠVICARSKA
# ITALIJA
# GIORGIA MELONI
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