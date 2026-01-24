Užas u bolnici: Muškarac spolno zlostavljao tijela preminulih pacijenata

Bolnicu u njemačkom gradu Binde potresao je ozbiljan skandal nakon što je jedan zaposleni osumnjičen da je seksualno zlostavljao tijela preminulih pacijenata. Riječ je o neimenovanom muškarcu starom 39 godina, koji je u toj zdravstvenoj ustanovi radio do kraja juna 2025. godine.

Prema dostupnim informacijama, njegov posao je obuhvatao čišćenje i održavanje odjeljenja patologije, gdje se povremeno smještaju tijela umrlih osoba. Policija navodi da je osumnjičeni navodno sredinom juna i krajem decembra 2025. godine izvršio seksualne radnje nad tijelima odraslog muškarca i žene.

Položaj u kojem su tijela pronađena, kao i tragovi na mjestu događaja, odmah su ukazali na ozbiljno krivično djelo, zbog čega je bolnica slučaj prijavila nadležnim institucijama. Nakon sprovedene istrage, policija i tužilaštvo su identifikovali osumnjičenog, izvršili pretres njegovog stana i oduzeli elektronske uređaje i druge moguće dokaze. Muškarac je dao i uzorak pljuvačke radi DNK analize.

Iako nekrofilija u Njemačkoj nije definisana kao posebno krivično djelo, osumnjičeni se tereti za narušavanje mira pokojnika, za šta je, prema Krivičnom zakonu, predviđena kazna do tri godine zatvora.