Otkrivena lokacija na kojoj se krije iranski vrhovni vođa

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei (Ali Khamenei) preselio se u posebno podzemno sklonište u Teheranu, nakon što su visoki vojni i sigurnosni zvaničnici procijenili da je povećan rizik od mogućeg američkog napada, rekli su za Iran International dva izvora bliska iranskoj vladi.

Sajt sa sjedištem u Londonu, koji objavljuje vijesti na persijskom jeziku, prenosi, pozivajući se na izvore, da se Hamnei preselio u utvrđeni bunker koji je povezan tunelima s drugim objektima.