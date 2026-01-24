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ALI HAMNEI

Otkrivena lokacija na kojoj se krije iranski vrhovni vođa

Izvori navode da je Masud Hamenei, treći sin vrhovnog vođe, preuzeo svakodnevno upravljanje kancelarijom

Ali Hamnei. Oficina del Líder Supremo de Irán vía AP

M. Až.

24.1.2026

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei (Ali Khamenei) preselio se u posebno podzemno sklonište u Teheranu, nakon što su visoki vojni i sigurnosni zvaničnici procijenili da je povećan rizik od mogućeg američkog napada, rekli su za Iran International dva izvora bliska iranskoj vladi.

Sajt sa sjedištem u Londonu, koji objavljuje vijesti na persijskom jeziku, prenosi, pozivajući se na izvore, da se Hamnei preselio u utvrđeni bunker koji je povezan tunelima s drugim objektima.

Izvori navode da je Masud Hamnei (Masoud Khamenei), treći sin vrhovnog vođe, preuzeo svakodnevno upravljanje kancelarijom Alija Hamneija i da je postao glavni kanal komunikacije s izvršnom vlasti.

# ALI KHAMENEI
# IRAN
# SAD
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