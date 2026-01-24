Eksplozija gasa u stambenoj zgradi u Njujorku: Jedna osoba poginula

U Njujorku je došlo do eksplozije gasa u stambenoj zgradi u Bronksu, pri čemu je jedna osoba poginula, a 14 je povrijeđeno, saopštile su vlasti. Eksplozija se dogodila rano jutros u 17-spratnoj zgradi kojom upravlja Stambena uprava grada Njujorka (NYCHA).

Vatrogasci su stigli na lice mjesta nakon što su stanari prijavili ljude koji su se naginjali kroz prozore tražeći pomoć dok je vatra zahvatala stanove na višim spratovima. Šef odjeljenja Džon Espozito naveo je da su vatrogasci prethodno istraživali izvještaje o mirisu gasa na 15. i 16. spratu kada je došlo do eksplozije.

Među povrijeđenima, jedna osoba je teško povrijeđena, pet je zadobilo teške povrede, dok je osam lakše povrijeđeno. Zgrada je bila u fazi renoviranja, a radovi na sistemu prirodnog gasa prethodno su pregledani. Uzrok eksplozije još se istražuje.

Na terenu je bilo angažovano više od 200 vatrogasaca, a hladni vremenski uslovi sa noćnim temperaturama ispod nule dodatno su otežali intervenciju. Za stanare je otvoren prihvatni centar u obližnjoj školi, dok je Američki Crveni krst obezbijedio privremeni smještaj i osnovne potrepštine. NYCHA upravlja stambenim objektima u kojima živi oko pola miliona ljudi, a veliki broj zgrada potiče iz perioda između 1940-ih i 1960-ih godina.