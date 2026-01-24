Završen sastanak u Abu Dabiju: Zelenski ima važnu poruku

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su pregovori u Abu Dabiju gotovi, dodajući kako se tokom "konstruktivnih razgovora mnogo toga raspravljalo". Fokus rasprava bili su mogući parametri za okončanje rata.
- Zaista cijenim razumijevanje potrebe za američkim praćenjem i nadzorom procesa okončanja rata i osiguranja istinske sigurnosti - objavio je Zelenski na društvenim mrežama.
Ukrajinski lider je također rekao da bi, pod uslovom da postoji spremnost za napredak, daljnji sastanci mogli biti održani već slijedeće nedjelje.
- Ukrajina radi na miru i sigurnosti. Hvala svima koji pomažu - zaključio je Zelenski.
Poruka Zelenskog
- Naša delegacija je predala izvještaj; sastanci u UAE su završeni. Ovo je bio prvi format ovakve vrste nakon veoma dugog vremena: dva dana trilateralnih sastanaka. Razgovarano je o mnogo toga i važno je što su razgovori bili konstruktivni.
U pregovorima su učestvovali i vojni predstavnici sve tri strane. Sa naše strane, današnji učesnici bili su Rustem Umerov, Kirilo Budanov, Andrij Hnatov, David Arahamija, Sergej Kislica i Vadim Skibicki. Sa američke strane učestvovali su Stiv Vitkof (Steve Witkoff), Džared Kušner (Jared Kushner), Den Driskol, Aleksas Grinkevič (Alexus Grynkewich) i Džoš Grenbaum. Rusku stranu predstavljali su članovi njihove vojne obaveštajne službe i oružanih snaga.
Centralna tema
Centralna tema razgovora bili su mogući parametri za okončanje rata. Veoma cijenim razumijevanje potrebe za američkim monitoringom i nadzorom procesa okončanja rata i obezbjeđivanja stvarne bezbednosti.
Američka strana je pokrenula pitanje mogućih formata za formalizaciju parametara za okončanje rata, kao i bezbjednosnih uslova neophodnih da bi se to postiglo.
Kao rezultat sastanaka održanih ovih dana, sve strane su se složile da u svojim prijestolnicama podnesu izvještaj o svakom aspektu pregovora i da usaglase dalje korake sa svojim liderima. Vojni predstavnici su identifikovali listu pitanja za potencijalni slijedeći sastanak. Ukoliko postoji spremnost da se ide dalje a Ukrajina je spremna slijedeći sastanci će se održati, potencijalno već slijdeće nedjelje. Očekujem lični brifing od delegacije po njenom povratku.
Zahvalan sam Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a lično predsjedniku Emirata, na njihovom posredovanju i spremnosti da ugoste i dalje sastanke.
Ukrajina radi na miru i bezbjednosti. Hvala svima koji pomažu - napisao je na društvenoj mreži Volodimir Zelenski.