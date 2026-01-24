Završen sastanak u Abu Dabiju: Zelenski ima važnu poruku

- Zaista cijenim razumijevanje potrebe za američkim praćenjem i nadzorom procesa okončanja rata i osiguranja istinske sigurnosti - objavio je Zelenski na društvenim mrežama.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su pregovori u Abu Dabiju gotovi, dodajući kako se tokom "konstruktivnih razgovora mnogo toga raspravljalo". Fokus rasprava bili su mogući parametri za okončanje rata.

Ukrajinski lider je također rekao da bi, pod uslovom da postoji spremnost za napredak, daljnji sastanci mogli biti održani već slijedeće nedjelje.

- Ukrajina radi na miru i sigurnosti. Hvala svima koji pomažu - zaključio je Zelenski.

Poruka Zelenskog

- Naša delegacija je predala izvještaj; sastanci u UAE su završeni. Ovo je bio prvi format ovakve vrste nakon veoma dugog vremena: dva dana trilateralnih sastanaka. Razgovarano je o mnogo toga i važno je što su razgovori bili konstruktivni.

U pregovorima su učestvovali i vojni predstavnici sve tri strane. Sa naše strane, današnji učesnici bili su Rustem Umerov, Kirilo Budanov, Andrij Hnatov, David Arahamija, Sergej Kislica i Vadim Skibicki. Sa američke strane učestvovali su Stiv Vitkof (Steve Witkoff), Džared Kušner (Jared Kushner), Den Driskol, Aleksas Grinkevič (Alexus Grynkewich) i Džoš Grenbaum. Rusku stranu predstavljali su članovi njihove vojne obaveštajne službe i oružanih snaga.

Centralna tema

Centralna tema razgovora bili su mogući parametri za okončanje rata. Veoma cijenim razumijevanje potrebe za američkim monitoringom i nadzorom procesa okončanja rata i obezbjeđivanja stvarne bezbednosti.

Američka strana je pokrenula pitanje mogućih formata za formalizaciju parametara za okončanje rata, kao i bezbjednosnih uslova neophodnih da bi se to postiglo.

Kao rezultat sastanaka održanih ovih dana, sve strane su se složile da u svojim prijestolnicama podnesu izvještaj o svakom aspektu pregovora i da usaglase dalje korake sa svojim liderima. Vojni predstavnici su identifikovali listu pitanja za potencijalni slijedeći sastanak. Ukoliko postoji spremnost da se ide dalje a Ukrajina je spremna slijedeći sastanci će se održati, potencijalno već slijdeće nedjelje. Očekujem lični brifing od delegacije po njenom povratku.

Zahvalan sam Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a lično predsjedniku Emirata, na njihovom posredovanju i spremnosti da ugoste i dalje sastanke.

Ukrajina radi na miru i bezbjednosti. Hvala svima koji pomažu - napisao je na društvenoj mreži Volodimir Zelenski.