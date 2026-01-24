Tramp britanskim vojnicima: Volimo vas sve i uvijek ćemo vas voljeti

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, odao je počast britanskim vojnicima koji su služili u Afganistanu, ističući njihov izuzetan hrabri čin i predanost, nakon kritika zbog tvrdnje da snage koje nisu američke nisu bile na prvim crtama bojišnice.

Na svom profilu na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je napisao da su britanski vojnici "među najboljim ratnicima", prisjećajući se 457 pripadnika britanske vojske koji su poginuli, te brojnih onih koji su teže ranjeni.

- Sjajni i vrlo hrabri vojnici Ujedinjenog Kraljevstva zauvijek će biti uz Sjedinjene Američke Države! To je veza previše snažna da bi ikada bila prekinuta. Britanska vojska, s ogromnim srcem i dušom, nema premca (osim SAD-a!). Volimo vas sve i uvijek ćemo vas voljeti“, napisao je Tramp na Truth Socialu.

Starmera naljutila prethodna izjava Trampa

Ova poruka uslijedila je nakon Trampove izjave za Fox News u kojoj je tvrdio da su snage NATO-a u Afganistanu "ostajale malo po strani, dalje od prve crte bojišnice".