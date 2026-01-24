Tramp britanskim vojnicima: Volimo vas sve i uvijek ćemo vas voljeti

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, odao je počast britanskim vojnicima koji su služili u Afganistanu, ističući njihov izuzetan hrabri čin i predanost, nakon kritika zbog tvrdnje da snage koje nisu američke nisu bile na prvim crtama bojišnice.
Na svom profilu na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je napisao da su britanski vojnici "među najboljim ratnicima", prisjećajući se 457 pripadnika britanske vojske koji su poginuli, te brojnih onih koji su teže ranjeni.
- Sjajni i vrlo hrabri vojnici Ujedinjenog Kraljevstva zauvijek će biti uz Sjedinjene Američke Države! To je veza previše snažna da bi ikada bila prekinuta. Britanska vojska, s ogromnim srcem i dušom, nema premca (osim SAD-a!). Volimo vas sve i uvijek ćemo vas voljeti“, napisao je Tramp na Truth Socialu.
Starmera naljutila prethodna izjava Trampa
Ova poruka uslijedila je nakon Trampove izjave za Fox News u kojoj je tvrdio da su snage NATO-a u Afganistanu "ostajale malo po strani, dalje od prve crte bojišnice".
Britanski premijer Keir Starmer, vidno ljutit, ocijenio je da je Trampova izjava uvredljiva. I princ Hari (Harry) stao je u obranu britanskih vojnika. Princ, koji je dva puta služio u Afganistanu, istakao je da britanske "žrtve zaslužuju da se o njima govori istinito i s poštovanjem".
Prema dostupnim informacijama, premijer Starmer razgovarao je s Trampom neposredno prije nego što je američki predsjednik objavio poruku na Truth Socialu.
Sporne izjave
Trampove sporne izjave, izrečene ranije ove sedmice na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, bile su u kontekstu propitivanja buduće predanosti NATO-u. Tramp je ranije poručio da nije siguran bi li savez "bio tu ako bi SAD-u ikada zatrebao".
- Nikada nam nisu ni trebali. Reći će da su poslali neke snage u Afganistan... i jesu, ali su ostajali malo po strani, malo dalje od prve crte - naveo je Tramp.
Sjedinjene Američke Države jedina su članica NATO-a koja je aktivirala članak 5. o kolektivnoj obrani, prema kojem se napad na jednu članicu smatra napadom na sve. Ovo se desilo nakon terorističkih napada 11. septembra, što je dovelo do invazije na Afganistan pod vodstvom SAD-a.
Ujedinjeno Kraljevstvo pretrpjelo je drugi najveći broj gubitaka u afganistanskom sukobu – ukupno 457 poginulih vojnika. Sjedinjene Države imale su 2461 poginulog pripadnika vojske, dok su saveznici SAD-a ukupno izgubili 1160 vojnika, što predstavlja oko trećine svih koalicijskih gubitaka.