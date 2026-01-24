Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PUCNJAVA U MINEAPOLISU

Ministarstvo domovinske sigurnosti: "Agenti ICE-a su pucali u odbrani, bio je naoružan, htio ih je masakrirati"

DHS tvrdi da su agenti pokušali razoružati muškarca, ali da se on "nasilno opirao"

Pucnjava u Mineapolisu. Platforma X

M. Až.

24.1.2026

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) objavilo je svoju verziju događaja vezanog za pucnjavu u Minneapolisu, u kojoj su savezni agenti ICE-a ubili muškarca, tvrdeći da je on namjeravao napasti policijske službenike.

Tvrde da je bio naoružan

Prema saopćenju DHS-a, muškarac je u 9:05 sati prišao agentima granične policije dok su provodili operaciju protiv osobe koju su opisali kao "ilegalnog imigranta". Ministarstvo navodi da je muškarac bio naoružan poluautomatskim pištoljem kalibra 9 mm.

Fotografiju oružja Ministarstvo je objavilo na društvenoj mreži X.

DHS tvrdi da su agenti pokušali razoružati muškarca, ali da se on "nasilno opirao".

- U strahu za vlastiti život, te za živote i sigurnost kolega, agent je ispalio obrambene hice. Medicinski tim koji se nalazio na mjestu događaja odmah je pružio pomoć, no muškarac je proglašen mrtvim na mjestu događaja - navodi se u priopćenju.

Ministarstvo dodaje da je muškarac kod sebe imao dva spremnika municije i da nije posjedovao identifikacijske dokumente.

Također, iz DHS-a tvrde da okolnosti ukazuju na to da je muškarac imao namjeru izazvati što veće posljedice.

- Ovo izgleda kao situacija u kojoj je pojedinac želio nanijeti maksimalnu štetu i masakrirati pripadnike policije - navodi Ministarstvo domovinske sigurnosti.

Izbili protesti

Prema saopćenju DHS-a, nakon pucnjave na mjesto događaja stiglo je oko 200 demonstranata koje Ministarstvo opisuje kao "izgrednike". Zbog toga su uvedene mjere kontrole okupljenih i osiguranja područja.

Istraga o pucnjavi i dalje traje, dok lokalne i savezne vlasti nastavljaju razmjenu informacija o incidentu koji je dodatno pojačao napetosti u Minneapolisu.

# PUCNJAVA
# SAD
# MINEAPOLIS
# DHS
# ICE
# MINISTARSTVO DOMOVINSKE SIGURNOSTI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.