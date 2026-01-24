Ministarstvo domovinske sigurnosti: "Agenti ICE-a su pucali u odbrani, bio je naoružan, htio ih je masakrirati"

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) objavilo je svoju verziju događaja vezanog za pucnjavu u Minneapolisu, u kojoj su savezni agenti ICE-a ubili muškarca, tvrdeći da je on namjeravao napasti policijske službenike.
Tvrde da je bio naoružan
Prema saopćenju DHS-a, muškarac je u 9:05 sati prišao agentima granične policije dok su provodili operaciju protiv osobe koju su opisali kao "ilegalnog imigranta". Ministarstvo navodi da je muškarac bio naoružan poluautomatskim pištoljem kalibra 9 mm.
Fotografiju oružja Ministarstvo je objavilo na društvenoj mreži X.
DHS tvrdi da su agenti pokušali razoružati muškarca, ali da se on "nasilno opirao".
- U strahu za vlastiti život, te za živote i sigurnost kolega, agent je ispalio obrambene hice. Medicinski tim koji se nalazio na mjestu događaja odmah je pružio pomoć, no muškarac je proglašen mrtvim na mjestu događaja - navodi se u priopćenju.
Ministarstvo dodaje da je muškarac kod sebe imao dva spremnika municije i da nije posjedovao identifikacijske dokumente.
Također, iz DHS-a tvrde da okolnosti ukazuju na to da je muškarac imao namjeru izazvati što veće posljedice.
- Ovo izgleda kao situacija u kojoj je pojedinac želio nanijeti maksimalnu štetu i masakrirati pripadnike policije - navodi Ministarstvo domovinske sigurnosti.
Izbili protesti
Prema saopćenju DHS-a, nakon pucnjave na mjesto događaja stiglo je oko 200 demonstranata koje Ministarstvo opisuje kao "izgrednike". Zbog toga su uvedene mjere kontrole okupljenih i osiguranja područja.
Istraga o pucnjavi i dalje traje, dok lokalne i savezne vlasti nastavljaju razmjenu informacija o incidentu koji je dodatno pojačao napetosti u Minneapolisu.