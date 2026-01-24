Video / Horor na skijalištu: Snježni leopard napao turistkinju

Lokalne vlasti u okrugu Fuyun, u sjeverozapadnoj kineskoj autonomnoj regiji Xinjiang Ujgur, izvijestile su da je jedna turistkinja povrijeđena u napadu snježnog leoparda dok se u večernjim satima vraćala u hotel nakon skijanja. Incident se dogodio u šumskom pojasu uz cestu, nedaleko od skijališta.

Povrijeđena žena hitno je prevezena u bolnicu, gdje joj je pružena medicinska pomoć, a prema službenim informacijama njeno je stanje stabilno i izvan životne opasnosti.

Pojavili se snimci

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke na kojima se vidi turistkinja u skijaškoj opremi kako leži u snijegu, dok se snježni leopard nalazi u neposrednoj blizini. Na drugim kadrovima uočavaju se ljudi koji joj pomažu, a na licu su joj vidljivi tragovi krvi.