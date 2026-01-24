Video / Horor na skijalištu: Snježni leopard napao turistkinju

Lokalne vlasti u okrugu Fuyun, u sjeverozapadnoj kineskoj autonomnoj regiji Xinjiang Ujgur, izvijestile su da je jedna turistkinja povrijeđena u napadu snježnog leoparda dok se u večernjim satima vraćala u hotel nakon skijanja. Incident se dogodio u šumskom pojasu uz cestu, nedaleko od skijališta.
Povrijeđena žena hitno je prevezena u bolnicu, gdje joj je pružena medicinska pomoć, a prema službenim informacijama njeno je stanje stabilno i izvan životne opasnosti.
Pojavili se snimci
Na društvenim mrežama pojavile su se snimke na kojima se vidi turistkinja u skijaškoj opremi kako leži u snijegu, dok se snježni leopard nalazi u neposrednoj blizini. Na drugim kadrovima uočavaju se ljudi koji joj pomažu, a na licu su joj vidljivi tragovi krvi.
Nakon napada, lokalni ured za šumarstvo, policija i druge nadležne službe pojačali su patrole na tom području, uveli dodatne sigurnosne mjere te započeli s informiranjem stanovništva i turista o mogućim opasnostima. Građanima i posjetiteljima upućen je apel da se pridržavaju sigurnosnih preporuka, da ne prilaze divljim životinjama te da svaki susret s njima odmah prijave policiji.
Ugrožena vrsta
Snježni leopard jedna je od najrjeđih i najtajanstvenijih velikih mačaka na svijetu. Nastanjuje planinska područja središnje i južne Azije, uključujući Tibet, Mongoliju, Nepal, Indiju i zapadnu Kinu, a prilagođen je životu na velikim nadmorskim visinama, često iznad 3.000 metara. Zbog guste dlake i sposobnosti savršenog kamufliranja u snježnom i stjenovitom okolišu, izuzetno ga je teško uočiti u prirodi.
Riječ je o ugroženoj vrsti čija se ukupna populacija procjenjuje na svega nekoliko tisuća jedinki. Snježni leopardi uglavnom su samotnjaci i izbjegavaju ljude, no zbog klimatskih promjena, smanjenja prirodnog plijena i širenja turističkih zona, sve češće dolazi do njihova približavanja naseljenim područjima i ljudskim aktivnostima.
Stručnjaci ističu da su napadi na ljude iznimno rijetki, ali da se rizik povećava u zimskim mjesecima kada životinje teže pronalaze hranu te se spuštaju u niže predjele. Upravo takvi uvjeti, u kombinaciji s povećanim brojem turista na skijalištima, mogu dovesti do opasnih susreta poput ovoga u Fuyunu.