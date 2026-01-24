Zakazani novi pregovori između Rusije i Ukrajine

Sljedeća runda pregovora između Ukrajine i Rusije, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, bit će održana naredne sedmice u Abu Dabiju, potvrdio je američki zvaničnik, pozdravljajući napredak postignut tokom dvodnevnih razgovora, iako danas nije postignut konačni dogovor.

- Svjedočili smo visokom nivou međusobnog poštovanja između dvije strane, jer su se zaista trudile pronaći rješenja - rekao je novinarima američki zvaničnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, nakon završetka pregovora.

- Ušli smo u konkretne detalje i sljedeće sedmice će se, uz Božju pomoć, održati još jedan sastanak na kojem ćemo ovaj sporazum pogurati ka završnoj fazi - dodao je.

Zelenski: Razgovori su bili konstruktivni

Kijev se nalazi pod sve snažnijim pritiskom administracije američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da napravi određene ustupke kako bi se postigao mirovni sporazum u ratu koji je izazvala ruska invazija na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je današnje razgovore ukrajinskih, ruskih i američkih delegacija u Abu Dabiju kao "konstruktivne", navodeći da se "razmatrao veliki broj pitanja i da je važno što su rasprave bile konstruktivne".