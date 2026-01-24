Zakazani novi pregovori između Rusije i Ukrajine

Sljedeća runda pregovora između Ukrajine i Rusije, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, bit će održana naredne sedmice u Abu Dabiju, potvrdio je američki zvaničnik, pozdravljajući napredak postignut tokom dvodnevnih razgovora, iako danas nije postignut konačni dogovor.
- Svjedočili smo visokom nivou međusobnog poštovanja između dvije strane, jer su se zaista trudile pronaći rješenja - rekao je novinarima američki zvaničnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, nakon završetka pregovora.
- Ušli smo u konkretne detalje i sljedeće sedmice će se, uz Božju pomoć, održati još jedan sastanak na kojem ćemo ovaj sporazum pogurati ka završnoj fazi - dodao je.
Zelenski: Razgovori su bili konstruktivni
Kijev se nalazi pod sve snažnijim pritiskom administracije američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da napravi određene ustupke kako bi se postigao mirovni sporazum u ratu koji je izazvala ruska invazija na Ukrajinu u februaru 2022. godine.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je današnje razgovore ukrajinskih, ruskih i američkih delegacija u Abu Dabiju kao "konstruktivne", navodeći da se "razmatrao veliki broj pitanja i da je važno što su rasprave bile konstruktivne".
Ovo su prvi poznati direktni pregovori između Moskve i Kijeva o američkom planu za okončanje rata, u kojem su od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine poginule desetine hiljada ljudi. Pregovori o okončanju sukoba zapeli su zbog spornog teritorijalnog pitanja.
Kremlj insistira na Donbasu
Kremlj je jučer, uoči prvog kruga razgovora, ponovio zahtjev da Kijev mora povući svoje snage iz Donbasa, rudarske i industrijske regije na istoku Ukrajine koju većim dijelom kontroliše Moskva. Na linijama fronta ukrajinske snage se već gotovo dvije godine povlače pred brojnijim i bolje naoružanim protivnikom, dok se Kijev u velikoj mjeri oslanja na finansijsku i vojnu podršku Zapada.
Pregovori bez učešća EU
Zelenski je, na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, izjavio da je od svog američkog kolege Donalda Trampa dobio nacrt sporazuma o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, koji tek treba biti finaliziran.
"Pitanje sigurnosnih uvjeta za okončanje rata pokrenula je američka strana u Abu Dabiju", izjavio je ukrajinski predsjednik nakon što je danas primio izvještaj o ishodu pregovora.
Pregovori se odvijaju daleko od Evrope i bez učešća zemalja Evropske unije, koje strahuju da bi Vašington mogao izvršiti pritisak na Kijev da prihvati sporazum koji bi se smatrao previše povoljnim za Moskvu. Rusija je, s druge strane, u više navrata kritikovala evropsko uključivanje u pregovarački proces.