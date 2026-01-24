Poznat identitet muškarca kojeg su ubili agenti ICE-a: Imao je 37 godina, radio je kao medicinski tehničar, američki je državljanin

Savezni agenti američke imigracijske službe danas su u Mineapolisu usmrtili muškarca tokom intervencije, potvrdili su izvori bliski istrazi. Riječ je o drugom smrtonosnom incidentu u koji su u manje od tri sedmice uključeni agenti imigracijske službe, što je dodatno raspirilo napetosti u gradu koji je već sedmicama poprište protesta.

Novi snimak brutalnog ubistva u Mineapolisu: Evo što se dogodilo prije nego što su agenti ICE-a zapucali

Novi snimak brutalnog ubistva u Mineapolisu: Evo što se dogodilo prije nego što su agenti ICE-a zapucali

Muškarac kojeg su u Mineapolisu ubili savezni službenici je Aleks Preti.

Preti je imao 37 godina i radio je kao medicinski tehničar u jedinici intenzivne njege, a porodica je potvrdila da je nemao ozbiljniju kriminalnu prošlost, osim nekoliko kazni za parkiranje. Pripadnici Ministarstva domovinske sigurnosti naveli su da je Preti navodno pristupio agentima s pištoljem, dok je policija istakla da je bio zakoniti vlasnik oružja s dozvolom za nošenje.

Njegova smrt izazvala je snažne reakcije javnosti i dodatno pojačala kritike na račun djelovanja federalnih imigracijskih službi, koje su posljednjih sedmica intenzivirale operacije u ovom dijelu Sjedinjenih Američkih Država.