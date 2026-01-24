Meloni poslala oštru poruku Trampu: Zaprepaštena sam, zahtijevam da nas poštujete

Italijanska premijerka Đorđa Meloni, bliska saveznica Donalda Trampa, izrazila je svoje zaprepaštenje i zatražila poštovanje od američkog predsjednika nakon njegovih izjava kojima je umanjio ulogu savezničkih snaga NATO-a u Afganistanu.

- Italijanska vlada sa zaprepaštenjem je saznala za izjave predsjednika Trampa da su saveznici NATO-a 'ostavljeni iza' tokom operacija u Afganistanu - napisala je Meloni u svojoj izjavi.

- Italiju i Sjedinjene Države veže snažno prijateljstvo (...) koje je tim potrebnije s obzirom na brojne izazove s kojima se danas suočavamo. Ali prijateljstvo zahtijeva poštovanje, temeljni uvjet za nastavak jamčenja solidarnosti koja je temelj Atlantskog saveza - dodala je Meloni.

Trampove kritike NATO saveznika

U intervjuu za Fox News u četvrtak, američki predsjednik kritikovao je ulogu drugih zemalja članica NATO-a tokom dvadesetogodišnjeg sukoba, tvrdeći da su one "ostale donekle udaljene od prvih crta" i navodeći da ih Sjedinjene Države "nikada nisu trebale".

Šefica italijanske ultrakonzervativne vlade podsjetila je da je "nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. NATO prvi i jedini put u svojoj historiji aktivirao Članak 5: izvanredan čin solidarnosti sa Sjedinjenim Državama".

- Italija je odmah reagovala uz svoje saveznike, rasporedivši hiljade vojnika i preuzimajući punu odgovornost za Zapadno regionalno zapovjedništvo, jedno od najvažnijih operativnih područja cijele međunarodne misije - kazala je Meloni.

Italijanske žrtve u Afganistanu

Naglasila je cijenu koju je Italija platila: "53 italijanska vojnika pala su u borbi, a više od 700 ih je ranjeno učestvujući u borbenim operacijama, sigurnosnim misijama i programima obuke afganistanskih snaga."

- Zato su izjave koje umanjuju doprinos zemalja NATO-a u Afganistanu neprihvatljive, posebno kada dolaze iz savezničke zemlje - zaključila je Meloni.

Ranije tog dana, njen ministar vanjskih poslova Antonio Tajani i ministar odbrane Gido Kroseto već su odgovorili na primjedbe američkog predsjednika.

- Što se tiče predanosti Italije, učešća njenih oružanih snaga u misijama, njihovih vrijednosti, njihovih žrtava, njihove značajne uloge, ne možemo i nećemo prihvatiti površne i pogrešne analize. Od bilo koga - napisao je Kroseto na mreži X.