Vitkof: Razgovori SAD, Ukrajine i Rusije u Abu Dabiju su bili konstruktivni

Specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof izjavio je danas da su trilateralni razgovori Sjedinjenih Država, Ukrajine i Rusije, koji su održani juče i danas u Abu Dabiju, bili veoma konstruktivni.

- Trilateralni sastanak između Sjedinjenih Država, Ukrajine i Rusije održan je u Abu Dabiju u petak i subotu, a domaćin su bili Ujedinjeni Arapski Emirati. Razgovori su bili veoma konstruktivni - napisao je Vitkof na platformi X.

Prema njegovim riječima, strane su se složile da nastave razgovore sljedeće sedmice.