Vitkof: Razgovori SAD, Ukrajine i Rusije u Abu Dabiju su bili konstruktivni

Specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof izjavio je danas da su trilateralni razgovori Sjedinjenih Država, Ukrajine i Rusije, koji su održani juče i danas u Abu Dabiju, bili veoma konstruktivni.
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Prema njegovim riječima, strane su se složile da nastave razgovore sljedeće sedmice
Stiv Vitkof. AP
Specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof izjavio je danas da su trilateralni razgovori Sjedinjenih Država, Ukrajine i Rusije, koji su održani juče i danas u Abu Dabiju, bili veoma konstruktivni.
- Trilateralni sastanak između Sjedinjenih Država, Ukrajine i Rusije održan je u Abu Dabiju u petak i subotu, a domaćin su bili Ujedinjeni Arapski Emirati. Razgovori su bili veoma konstruktivni - napisao je Vitkof na platformi X.
Prema njegovim riječima, strane su se složile da nastave razgovore sljedeće sedmice.
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