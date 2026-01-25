Kako je sovjetsko urbanističko planiranje pomoglo Rusiji da "zamrzne" Ukrajinu

Ukrajina prolazi kroz jednu od najtežih zima u novijoj historiji. Rusija napada njenu energetsku infrastrukturu, upravo dok temperature zraka padaju na -15 stepeni Celzijusovih. Posljedica je da je milion ljudi bez grijanja.

Kijev je glavni cilj tih napada. Nakon posljednjeg ruskog bombardovanja u noći 24. januara, gotovo šest hiljada stambenih zgrada nema grijanje, kazao je kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko. Ovo je treći ovakav napad na Kijev u dvije sedmice, kada su stotine hiljada ljudi bile prisiljene da se smrzavaju u svojim domovima.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da stambene zgrade koriste centralno grijanje, što znači da se toplotna energija proizvodi na jednoj lokaciji, a potom distribuira tim zgradama. Ta postrojenja u Ukrajini su ogromna. Napadi ne samo da prekidaju isporuku toplote, već ugrožavaju i snabdijevanje električnom energijom.

Ukrajinski stručnjak za energetiku Jurij Korolčuk naveo je da se prije ruske agresije 11 miliona domaćinstava oslanjalo na centralno grijanje, dok je sedam miliona domaćinstava imalo autonomni sistem grijanja.

Gradovi na prostoru bivšeg Sovjetskog Saveza 1950-ih godina planirani su za masovne građevinske projekte, što je uključivalo i izgradnju velikog broja jeftinih stambenih jedinica.

Pejzaže tih gradova čine uglavnom devetospratnice od betonskih panela, poznate kao "panelke", i petospratnice nazvane "hruščovke", po sovjetskom čelniku Nikiti Hruščovu, koji je nadzirao njihovu izgradnju.

Grijanje u tim zgradama obezbijeđeno je velikim energetskim postrojenjima, poznatim kao TET, što je ukrajinski akronim za centralu za toplotu i električnu energiju, jer proizvode i toplotu i struju istovremeno.

Korolčuk je istakao da je Ukrajina naslijedila sovjetski sistem grijanja i da ga nije mijenjala, što znači da je on ostao pretežno centralizovan. Shodno tome, ranjivost Ukrajine tokom rata postala je jasno vidljiva.

Zbog toga vlast planira uvesti individualne toplotne jedinice u stambenim zgradama, ali poništavanje sovjetskog urbanističkog planiranja neće biti jednostavno, piše BBC.