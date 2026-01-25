Jeziv slučaj iz Austrije: Državljanin BiH proglašen krivim za silovanje sedam maloljetnih rodica, sve se dešavalo u našoj državi

Regionalni sud u Klagenfrutu jučer je proglasio krivim državljanina Bosne i Hercegovine za tri slučaja seksualnog zlostavljanja maloljetnih rođaka, iako već robija 14-godišnju kaznu zatvora.

Naime, ovaj 62-godišnjak je na prvu kaznu osuđen decembra, 2024. godine, a teretio se za seksualno zlostavljanje maloljetnih osoba sa kojima je bio u rodbinskim odnosima. Kako prenose mediji, tokom perioda od ukupno 26 godina seksualno zlostavljao sedam djevojčica – svoje nećake, te unuke od nećaka, kako u Koruškoj, tako i u svojoj kući u Bosni i Hercegovini.

Žrtve su u vrijeme izvršenja djela imale između 8 i 14 godina. Dakle, još decembra 2024. sudsko vijeće pod predsedavanjem sudije Gernota Kugija proglasilo je muškarca krivim u jednom slučaju. Tada je osuđen na kaznu zatvora od 14 godina. Sudija je u obrazloženju presude naglasio „izuzetno visok stepen krivice“ optuženog, a najstroža kazna mu tada nije dosuđena samo zbog činjenice da ranije nije bio osuđivan.

Dakle, ostalo je još šest pojedinačnih slučajeva, a juče je osuđen za još tri. Sudija tek treba da izrekne kaznu. Inače, još tokom prvog suđenja, problem je nastao jer su preostalih šest slučajeva bili skoro svi identični pa je advokat odbrane tada rekao da je riječ o kolektivnoj osveti familije. Navodno, jedna od tih žrtava je dan prije podnošenja tužbe sa optuženim, a sad osuđenim, bila i na kafi.

Ipak, sudija Regionalnog suda u Klagenfurtu smatra da je kriv u najmanje još tri slučaja zlostavljanja. Inače, kako prenose sve se dešavalo proteklih 26 godina, a optužnica je podignuta tek kada su prikupljeni svi dokazi.

Još ranije su austrijski mediji prenijeli da je optužnica bila više nego ozbiljna. On nije samo optužen za zlostavljanje, već i za neprimjereno seksualno ponašanje prema maloljetnicima, seksualno zlostavljanje maloljetnika, seksualnu prinudu, prijetnje te zloupotrebu autoriteta starije osobe.

Inače, seksualna zlostavljana i silovanja dešavala su se najviše u njegovoj kući u BiH, gdje bi ljeti odlazio na odmor i družio se sa širom familijom. Kako stoji u optužnici, u periodu od 1996. do 2022. godine silovao je najmanje sedam svojih rođaka, među kojima i svoju nećaku i njenu kćerku.